vor 52 Min.

Julian Schad und sein harter Weg zum Berufsmusiker

Julian Schad studiert seit dem vergangenen Sommer in London Musik. Viele Stunden übt er jeden Tag an seiner Geige.

Plus Der in Mindelheim geborene Julian Schad studiert seit vergangenem Sommer in London. An der Royal Academy of Music feilt er an seiner Karriere als Geiger und das seit Kurzem mit einem besonderen Instrument.

Von Johann Stoll

Wer es hierher nach London schafft, der gehört schon zur Crème de la Crème der Nachwuchsmusiker. Aus der ganzen Welt bewerben sich Jahr für Jahr scharenweise junge Musikerinnen und Musiker um ein Masterstudium an der Royal Academy of Music, um den Feinschliff für eine große Musikerkarriere zu bekommen. Aber nur wenige meistern erfolgreich das Vorspiel. Einer von ihnen ist Julian Schad, der in Mindelheim geboren und hier seine ersten Jahre verbracht hat. Seit Sommer gehört der 26-jährige Geiger dieser erlauchten Musik-Akademie an. Aber wie ist es ihm ergangen seit August, als er mit großen Erwartungen über den Kanal übersetzte?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

