Mindelheim

vor 36 Min.

Kommandant nach Hochhaus-Brand: „Wahnsinnig stolz auf meine Mannschaft“

Plus Der Brand im Hochhaus war kein alltäglicher Einsatz. Mindelheims Feuerwehrkommandant war als einer der Ersten vor Ort und lässt nun den Einsatz Revue passieren.

Von Melanie Lippl Artikel anhören Shape

Es ist Dienstag gegen 0.50 Uhr, als Robert Draeger als einer der Ersten am Mindelheimer Hochhaus eintrifft. Ein Brand in einer Wohnung war gemeldet worden; als er ankommt, sieht der Kommandant der Mindelheimer Wehr das ganze Ausmaß: Eine Wohnung steht in Vollbrand, das Gebäude nicht mehr passierbar, zahlreiche Menschen befinden sich noch darin. Der erfahrene Feuerwehrmann weiß sofort: Das ist eine ganz andere Hausnummer als das Tagesgeschäft.

Ein hohes Haus mit vielen Bewohnerinnen und Bewohnern, da schwirren einem viele Gedanken durch den Kopf, so schildert er es heute, ein paar Tage nach dem Brand. "Wie bringe ich die Leute raus?", war eine der ersten Fragen, die der Einsatzleiter zu beantworten hatte. Schnell fiel die Entscheidung: Verstärkung musste her, die zweite Drehleiter aus Bad Wörishofen und weitere Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Apfeltrach wurden alarmiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

