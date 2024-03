Mindelheim ist jetzt fahrradfreundliche Kommune

Die Stadt darf jetzt den Titel "fahrradfreundliche Kommune" tragen. Der ist zeitlich begrenzt und auch als Auftrag zu verstehen.

Mindelheim darf nun ganz offiziell mit dem Titel "fahrradfreundliche Kommune" werben: Wie das bayerische Verkehrsministerium mitteilt, wurde Mindelheim zusammen mit sieben weiteren Kommunen als "Fahrradfreundliche Kommune in Bayern" ausgezeichnet. Bei einem Festakt in München nahm Zweiter Bürgermeister Roland Ahne die Auszeichnung entgegen, die inzwischen 70 bayerische Kommunen erhalten haben – und die zeitlich befristet ist.

Den neuen Titel darf Mindelheim demnach bis 2030 tragen. Möchte ihn die Stadt behalten, muss sie ihre Leistungen im Bereich der Radverkehrsaktivitäten erneut auf den Prüfstand stellen lassen. "Auch bereits ausgezeichnete Mitgliedskommunen unterliegen einer Fortschrittsverpflichtung", so das Verkehrsministerium.

Städte wie Mindelheim machen laut Verkehrsminister Bernreiter das Radfahren vor Ort besonders attraktiv

In der Feierstunde hatte der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter per Videobotschaft gelobt, dass die Gemeinschaft der Kommunen, die sich für den Radverkehr einsetzen, immer stärker werde. "Durch Ihr aktives Engagement machen Sie das Radfahren vor Ort besonders attraktiv. Als Verkehrsminister liegt mir das Thema am Herzen, denn wir wollen, dass immer mehr Menschen auf das Fahrrad umsteigen", so Bernreiter.

Ahne hatte die Auszeichnung in die jüngste Stadtratssitzung mitgebracht und bedankte sich beim Radteam, dass maßgeblich dazu beigetragen habe, dass die Stadt nun den Titel "fahrradfreundliche Kommune" führen darf. "Ich denke, wir können froh und stolz darauf sein, dass wir das geschafft haben", sagte Ahne. Nach Ansicht von Peter Miller (ÖDP) ist die Auszeichnung aber auch der Stadt selbst zu verdanken, die bereits vor 25 Jahren damit begonnen habe, fahrradfreundlich zu werden. Dabei machte er aber auch deutlich: "Wir sind nicht am Ziel, sondern haben die Auszeichnung dafür bekommen, dass wir auf einem guten Weg sind."