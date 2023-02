Mindelheim nimmt vorerst keine Kindergartenkinder mehr auf

Derzeit können keine neuen Kinder in den Kitas aufgenommen werden. Auch für Eltern, die schon ein Kind betreuen lassen, kann der Personalmangel Folgen haben.

Die Personaldecke in den städtischen Kitas in Mindelheim ist dünn wie lange nicht mehr. Innerhalb kürzester Zeit sind von den 61 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern acht ausgefallen. Das hat jetzt Folgen für die Familien in der Stadt.

Drei Kita-Mitarbeiterinnen sind schwanger. Sobald sie ihre Schwangerschaft angezeigt haben, sind sie aus Gründen des Gesundheitsschutzes für das Baby vom Dienst freigestellt. Fünf weitere Beschäftigte haben gekündigt. Zum Teil sind es Nachwirkungen der anstrengenden drei Corona-Jahre, sagt Bürgermeister Stephan Winter.

Corona war für die Beschäftigten eine immense Belastung

Denn diese Jahre hatten es für das Personal der Kitas in sich, wie Winter in einem Pressegespräch verdeutlichte. Teilweise mussten die Einrichtungen ganz geschlossen werden, später durften sie ein bisschen aufmachen, dann konnten nur Kinder von Eltern mit sogenannten systemrelevanten Berufen betreut werden. Zusätzlich gab es Notbetreuung. Weil es auch unter den Beschäftigten zahlreiche Corona-Infektionen gab, war die Belastung für die übriggebliebenen umso größer.

Winter dankte dem Personal und auch den Eltern dafür, dass sie gemeinsam "diese maximal schwierige Zeit durchgestanden" haben. Im Rathaus haben die Verantwortlichen gehofft, dass nun wieder normale Zeiten anbrechen. Dem war aber nur zum Teil so. Einzelne wollten sich diese Belastung nicht mehr zumuten und haben den Beruf gewechselt, sagt Winter. Darunter war eine Beschäftigte, die bereits seit 25 Jahren zum Team dazugehörte.

Der Münchner Großraum lockt mit besseren Gehältern

Eine Mitarbeiterin ist wegen besserer Bezahlung in den Großraum München gewechselt. Dort gibt es eine Ballungsraumzulage, die Mindelheim nicht gewähren darf. Die Kreisstadt zählt nicht zum Speckgürtel Münchens, wie Personalchef Michael Schindler erläuterte. Hier geht es um einige hundert Euro höheres Gehalt.

Unter dem Strich fehlen derzeit acht Fachkräfte in den städtischen Kitas, für die verbindliche Personalschlüssel vorgegeben sind. Die Leiterin der Abteilung Soziales bei der Stadt, Ute Bergmaier, erklärte, dass je Gruppe im Kindergarten zwei Fachkräfte notwendig sind und je Kinderkrippengruppe drei. Die Stadt sucht seit Monaten händeringend Personal. In Schulen wirbt sie, ebenso auf Ausbildungsmessen, per Anzeigen und auch auf Social Media. Besonderes Pfund: Die großzügigen Teilzeitregelungen, die Beruf und Familie gut miteinander vereinbaren lassen.

Dennoch konnte unter dem Jahr nur drei neue Kräfte angeworben werden. So schwer es Bergmaier und Winter fällt: Die Stadt muss reagieren. Deshalb wird es bis zum neuen Kindergartenjahr keine Neuaufnahmen mehr geben können. Wenn also eine Familie mit kleinen Kindern nach Mindelheim zieht, kann die Stadt vorerst kein Betreuungsangebot mehr geben. Nur der kirchliche Kindergarten St. Vitus in Nassenbeuren habe noch einzelne freie Plätze, sagt Bergmaier. Und es wird noch einen Einschnitt geben: Eltern können Betreuungszeiten für ihre Kinder nicht mehr verlängern. Auch das gilt vorerst bis zum Ende des aktuellen Kindergartenjahrs. Bürgermeister Winter verweist auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Danach müssen Eltern eine Fahrzeit von bis zu einer halben Stunde in Kauf nehmen, wenn sie ihr Kind in eine Kita geben wollen. Ein Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz bestehe für sechs Stunden.

Mindelheim schafft elf zusätzliche Planstellen

Der Stadtrat ist sich des Ernsts der Lage bewusst. Deshalb hat er in nicht öffentlicher Sitzung einstimmig und ohne Diskussion eine weitere Stellenmehrung für die Kitas beschlossen. Elf zusätzliche Planstellen sind geschaffen worden, sagte Bürgermeister Stephan Winter. "Das ist ein wichtiges Signal." Diese knapp 700.000 Euro, die dafür notwendig sind, seien gut angelegtes Geld.

Schon mittelfristig braucht die Stadt noch mehr Personal. Von Sommer 2026 gibt es einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen. Derzeit nutzen 34 Prozent der Kinder dieses Angebot. Der Städte- und Gemeindetag geht dann von 70 bis 80 Prozent Bedarf aus, sagt Bürgermeister Winter. Es wird nach Schätzung von Ute Bergmaier doppelt so viel Personal als heute notwendig werden.