MZ-Serie "Mein Jahr"

19:48 Uhr

Klinikseelsorger und Kommunalpolitiker Josef Epp: „Ich habe die Ruhe in Israel gesucht“

Der Klinikseelsorger und frühere Unterallgäuer Kreisrat Josef Epp (links) ist voriges Jahr in den Ruhestand getreten. In Israel hat er Kraft getankt und viele Gespräche geführt, zum Beispiel mit diesem orthodoxen Juden.

Plus Josef Epp war Klinikseelsorger und Kommunalpolitiker. Jetzt ist er im Ruhestand. In Israel hat er geistig aufgetankt, aber auch ein paar Botschaften für die Heimat mitgebracht.

Von Johann Stoll

2021 war für Josef Epp aus Bad Grönenbach ein ganz besonderes Jahr. Er trat im September seinen Ruhestand an. Der 64-Jährige war 41 Jahre lang als Mitarbeiter der Diözese Augsburg Seelsorger an Schulen und im Klinikum Ottobeuren. Für die CSU war er zwölf Jahre lang Kreisrat und zuvor 18 Jahre im Gemeinderat Bad Grönenbach. Im Interview erzählt er von seinem neuen Leben, was ihn glücklich macht, was ihn aber auch aufregt. Und er spricht übers Älterwerden und eine inspirierende Reise nach Israel.

