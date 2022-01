Nassenbeuren

Busfahrer lässt Bub an der Bundesstraße stehen

An dieser Haltestelle an der B16 wurde der Achtjährige abgesetzt und musste bis Nassenbeuren zu Fuß gehen.

Plus Ein Achtjähriger steigt allein an einer stark befahrenen Straße aus. Die Eltern sehen ihr Kind dadurch in großer Gefahr. Das sagt der Busunternehmer zu dem Vorfall.

Von Johann Stoll

Weil ein achtjähriger Bub in Mindelheim in den falschen Schulbus eingestiegen ist, hat ihn der Busfahrer unterwegs an einer Bushaltestelle direkt an der B16 aussteigen lassen. Der Junge lief den Rest des Wegs entlang der Landstraße gut einen Kilometer nach Hause. Einen Gehweg gibt es dort nicht. Das Kind kam wohlbehalten in Nassenbeuren an, habe aber geweint und sei aufgelöst gewesen, schildern die Eltern. Diese erheben schwere Vorwürfe gegen das Busunternehmen Brandner. Der Fahrer habe grob fahrlässig gehandelt. Wie es dazu gekommen ist, dass der Junge an einer viel befahrenen Straße allein aussteigen musste, darüber gehen die Aussagen auseinander.

