Corona-Kinderimpfung: Unterallgäuer Kinderärzte impfen noch nicht mit

Plus Kinder über fünf Jahren sollen ab jetzt gegen Corona geimpft werden können. Im Unterallgäu scheitert das jedoch zunächst an den Angeboten.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hatte Klaus Holetschek am Sonntag erst geschrieben, dass es in Bayern ab dem 15. Dezember Corona-Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren geben soll. „Wir wollen für viele die 1. Impfung vor den Weihnachtsferien ermöglichen“, schrieb der bayerische Gesundheitsminister. Im Unterallgäu scheint es derzeit jedoch fast unmöglich, die eigenen Kinder zeitnah impfen zu lassen.