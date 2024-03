Fahrerflucht nach Crash im Kreisverkehr

Ein Autofahrer missachtet beim Rammingen die Vorfahrt im Kreisel, verursacht eine Kollision und fährt einfach weiter.

Im Kreisverkehr am Skylinepark hat es am Donnerstagabend einen Unfall gegeben. Laut Polizei fuhr die Geschädigte mit einem weißen BMW gegen 20.30 Uhr aus Türkheim in Richtung Mindelheim in den Kreisverkehr ein. Aus Richtung Rammingen kam ein dunkles Auto und missachtete die Vorfahrt.

Es kam zum Zusammenstoß, doch der Unfallverursacher fuhr einfach weiter und verschwand in Richtung Bad Wörishofen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)