Rammingen

vor 34 Min.

Neue Führung bei Blasmuksikern: Sie geben jetzt beim ASM 10 den Takt an

Nach 20 Jahren stellte Andreas Schuster, Vorsitzender des ASM-Bezirks 10 sein Amt zur Verfügung. Zum Abschied wurde er mit viel Lob überhäuft. In Anerkennung seiner großen Verdienste verlieh im ASM-Präsident Franz Pschierer (links) die diamantene Anstecknadel am weiß-blauen Band, die höchste Auszeichnung die der Musikbund zu vergeben hat. Dazu gratulierten der neue Bezirksvorsitzende Hubert Fröhlich (3. von links) und sein Stellvertreter Manuel Rauscher.

Plus Hubert Fröhlich aus Oberrieden löst den langjährigen Bezirksvorsitzenden Andreas Schuster ab. Manuel Rauscher aus Rammingen macht das neue Führungsduo komplett.

Von Franz Issing

Beim Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) ist eine Ära zu Ende gegangen: Bei der 73. Generalversammlung des Bezirks 10 im Gasthaus Stern in Rammingen stellte sich Vorsitzender Andreas Schuster nicht mehr zur Wahl und gab den Stab an seinen Nachfolger, den 40-jährigen Kfz-Meister Hubert Fröhlich aus Oberrieden weiter. Schuster lenkte mehr als 20 Jahre die Geschicke von 50 Musikkapellen und wurde ob seiner großen Verdienste um die Blasmusik von ASM-Präsident Franz Pschierer mit der diamantenen Anstecknadel am weiß-blauen Band, dem höchsten Orden ausgezeichnet, den der ASM zu vergeben hat. Gefeiert wurde Andreas Schuster auch für seine 25-jährige Mitgliedschaft im ASM-Bezirksvorstand. Er darf sich künftig „Ehrenvorsitzender“ nennen.

Andreas Schuster nimmt Abschied vom ASM-Bezirk 10

Von den Freunden der Blasmusik verabschiedete sich Schuster mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Ich bin stolz und es war mir eine große Ehre, dass ich euch in den vergangenen zwei Jahrzehnten ein Stück begleiten durfte“, versicherte er ihnen. Auf großes Interesse stieß der Rechenschaftsbericht des scheidenden Bezirksvorsitzenden. Danach zählt der ASM-Bezirk 10 ( Mindelheim) 2146 aktive und 3900 fördernde Mitglieder. Der Frauenanteil, so Schuster, beträgt nach wie vor 46 Prozent. Corona, so informierte er, habe vor allem bei der Jugendarbeit eine Lücke hinterlassen.

