Vorfahrt missachtet: 10.000 Euro Schaden bei Unfall in Rammingen

Bei einem Unfall zwischen Türkheim und Rammingen wurde zum Glück niemand verletzt, es entstand aber ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

An einer Einmündung zur Kreisstraße MN2 zwischen Oberrammingen und Türkheim hat sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei war ein 59-Jähriger mit seinem Auto auf der Türkheimer Straße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße nach links abbiegen. Hierbei nahm er einer 43-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Zum Glück wurde niemand verletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (mz)