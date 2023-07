Sportschütze aus Bayersried ist Bayerischer Meister

Bei den bayerischen Meisterschaften der Sportschützen sind auch einige Schützen aus der Region vertreten. Deren Ergebnisse können sich sehen lassen.

Im Schützengau Mindelheim zählt er seit Jahren zu den Topschützen im Rundenwettkampf: Florian Schwärzer vom SV Frohsinn Bayersried. Nun hat er sich auch bayernweit einen Namen gemacht.

Bei den bayerischen Meisterschaften der Sportschützen in München-Hochbrück trat Schwärzer in der Luftgewehrklasse Herren II an. Nach vier Durchgängen und einer Gesamtringzahl von 410,3 Ringen stand Schwärzer als neuer bayerischer Meister fest. Genau ein Ring trennte Schwärzer vom Zweitplatzierten, Tobias Baumeister vom SV Gemütlichkeit Todtenweis.

Ein Dirlewanger wird in der "Königsklasse" Dritter

In der Luftgewehrklasse Herren I, der Königsdisziplin, gelang dem Dirlewanger Florian Krumm, der für den SV Pfeil Vöhringen startete, der Sprung ins Finale der besten acht Schützen. Als Vorrunden-Sechster konnte er 413,5 Ringe aufweisen. Im Finalschießen dann verbesserte sich Krumm noch deutlich und durfte sich am Ende über die Bronzemedaille freuen.

Florian Krumm (rechts) musste sich beim Finale der Luftgewehrschützen nur Sebastian Franz (Mitte) und Dominik Fischer (links) geschlagen geben. Foto: Florian Krumm

In der K.o.-Runde blieb er lange dabei, erst in der vorletzten Runde kam für ihn das knappe Aus. Seine 224,6 Ringe wurden von Dominik Fischer (SSG Dynamit Fürth) und dem späteren Sieger, Sebastian Franz (Kgl. priv. FSG Abensberg) mit jeweils 224,8 Ringen knapp überboten. "Ich bin zufrieden", sagte Krumm über sein Abschneiden.

Bei den Senioren ist Hubertus Bronnen gut vertreten

In der Luftgewehrklasse Herren III belegte Jürgen Herde (Hubertus Bronnen) mit 402,9 Ringen den sechsten Platz, mit dem Zimmerstutzen wurde er gar bayerischer Vizemeister (279 Ringe). In der Luftgewehrklasse Herren V gab es einen Bronnener Doppelsieg: Erich Huber (397,5 Ringe) gewann vor seinem Vereinskollegen Michael Dreher (395,3 Ringe). Die beiden Schützen von Hubertus Bronnen waren dann auch mit dem Zimmerstutzen erfolgreich: Erich Huber wurde Dritter (270 Ringe), Michael Dreher landete auf Rang acht (268 Ringe).

Jürgen Herde durfte sich außerdem über einen bayerischen Titel freuen. In der Klasse Herren III mit dem Kleinkaliber KK-3-Stellung gewann er den Titel mit 568 Ringen allerdings für den Schützenverein Alpenrose Heimertingen. Josef Maisch (Hubertus Bronnen) wurde hier zwölfter. Erich Huber (Hubertus Bronnen) wurde in der KK-3-Stellung in der Klasse Herren IV Sechster.

Eine Tussenhausenerin wird Vizemeisterin

In der Damenklasse IV ging eine Medaille in den Schützengau Türkheim: Karoline Vogt von den Angelbergschützen Tussenhausen wurde bayerische Vizemeisterin mit 396,5 Ringen.

Die Dirlewanger Schützin Julia Gallert wurde in der Schülerklasse Neunte. Foto: Florian Krumm

Für Julia Gallert von der Kgl. priv. SG Dirlewang reichte es in der Schülerklasse (weiblich) mit 200,1 Ringen als Neunte für einen Platz unter den Top Ten. Ramona Klaus (Frohsinn Mindelau) erreichte in der Klasse Junioren I (w) den 20. Platz mit 405,1 Ringen.

Auch Luftpistolenschützen aus der Region waren in München am Schießstand. In der Herrenklasse I wurde Sebastian Kugelmann (SV 1883 Wiedergeltingen) Neunter mit 378 Ringen. In der Disziplin Luftpistole Standard, in der Kugelmann im Vorjahr Deutscher Meister wurde, reichte es mit 370 Ringen zu Platz drei. In der Luftpistolen-Klasse Herren V wurde Michael Dreher, der hier für Diana Stetten antrat, am Ende Zehnter (355 Ringe).

Ebenfalls Rang zehn holte sich mit der Luftpistole in der Schülerklasse Leonhard Treutwein vom SV Frisch Auf Mittelneufnach.