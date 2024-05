Gauschießen in Bronnen endet mit spannendem Finalschießen

Traditionell endet ein Gauschießen mit dem Finalschießen der besten Schützen der einzelnen Klassen. So auch in Bronnen, wo es spannend bis zum letzten Schuss ist.

Um 21.57 Uhr war am Sonntagabend der sportliche Teil des 61. Gauschießens in Bronnen zu Ende. Eben hatten die acht besten Luftgewehrschützen des Gauschießens ihr Finalschießen beendet. Und wie es sich ein Drehbuchschreiber nicht hätte besser erdenken können, entschied der letzte Schuss über den Sieg.

"Wir sind sehr zufrieden, wie das Gauschießen gelaufen ist. Und dass heute Abend die Halle wieder voll ist, freut uns ungemein", sagte Frnak Fuhrmann, Schützenmeister des gastgebenden Vereins Hubertus Bronnen. Tags zuvor konnte er den 1000. Schützen begrüßen: Andrea Huber aus Erisried bekam dafür einen Präsentkorb. Am Finalabend waren dann rund 400 Besucher in der Schießhalle live dabei, als vier Stunden lang nacheinander die Schüler, Jugendlichen, Luftpistolenschützen und schließlich die Luftgewehrschützen ihre Finals austrugen. Bestens einsehbar über eine Leinwand direkt über den Schützen.

Die amtierende Gau-Jugendschützenkönigin gewinnt das Schüler-Finale

"Es war eine super Sache", sagte die 14-jährige Julia Gallert. Die Schüler-Schützin der Kgl. priv. SG Dirlewang war als amtierende Gau-Jugendschützenkönigin am Start und hatte sich mit 99 Ringen für das Finalschießen der Schüler qualifiziert. Das fand erstmals als eigener Wettbewerb statt. Für Julia Gallert, die das Finalschießen am Ende gewann, war die Aufregung "nicht so wild". Es sei schon mal schlimmer gewesen, bei der bayerischen oder deutschen Meisterschaft beispielsweise.

Hubertus-Vorsitzender Stefan Miller (links) und Schützenmeister Frank Fuhrmann (rechts) begrüßten mit Andrea Huber aus Erisried die 1000. Schützin beim diesjährigen Gauschießen in Bronnen. Foto: Frank Fuhrmann

Das Finalschießen gewann sie mit 95,5 Ringen vor den beiden Breitenbrunnerinnen Ramona Heiß (89,3) und Juliana Mayr (88,5). "Ich war fast jeden Tag hier", sagte die 14-Jährige. Zur Verteidigung ihres Königstitels im Gau reichte es diesmal nicht, auf der Festscheibe lag sie mit einem 31,7-Teiler auf Rang 211.

Ihr älterer Bruder Lukas stand im Junioren-Finale und wurde Siebter. Hier gewann Alina Schmid (Alpenrose Hasberg) mit stolzen 100,4 Ringen vor Timon Hofmann (Unterrieden/98,7 Ringe) und Maria Scheer ( Breitenbrunn/96,4 Ringe).

Ein Schütze darf gleich zweimal ran

Bei den Luftpistolenschützen stand mit Michael Biechele auch ein Lokalmatador im Finale. Letztlich belegte er mit 86,3 Ringen den achten Platz. Spannend war es an der Spitze - bis zum achten von zehn Schüssen. Hier leistete sich der lautstark bejubelte Mario Horber von Adler Breitenbrunn eine 7,7 und musste den Mindelheimer Benjamin Stiegel an sich vorbeiziehen lassen. Stiegel, der für die Kgl. priv. FSG Mindelheim antrat, ließ sich dann den Sieg nicht mehr nehmen und gewann mit 97,3 Ringen das Finale vor Horber (95,5) und Markus Rau (Unterkammlach/94,1 Ringe).

Die Luftpistolenschützen lieferten sich in Bronnen ein spannendes Finalschießen. Foto: Axel Schmidt

Michael Dreher (Diana Stetten) musste sich danach schnell umziehen, denn er stand als Einziger in zwei Finaldurchgängen. Bei den Luftpistolenschützen wurde er Fünfter, kurz darauf legte er zusammen mit den besten Luftgewehrschützen des Gauschießens an.

Der Favorit kommt aus Dirlewang

Der große Favorit war dabei Florian Krumm. Der Dirlewanger, der auch für die Bundesligamannschaft vom SV Pfeil Vöhringen startet, hatte sich mit einer 400-Ringe-Serie für das Finale qualifiziert. "Es wird spannend, der Druck ist schon da", sagte Krumm vor dem Einzug der Schützen zum Finale. Mit 10,3 Ringen legte er auch gleich den besten Schuss im ersten Durchgang vor - nur um dann im zweiten Durchgang mit einer 9,3 die Führung an seine Teamkollegin und Schwägerin Bianca Krumm und Florian Schwärzer (Bayersried) abzugeben.

Volle Konzentration: Die Luftgewehrschützen lieferten sich in Bronnen ein spannendes Finalschießen. Foto: Axel Schmidt

Lange sah es nun nach einem Zweikampf zwischen Bianca Krumm und Florian Schwärzer aus. Und als sich Schwärzer im sechsten und siebten Durchgang mit 9,8 beziehungsweise 9,7 Ringen eine kleine Schwächephase leistete, schien alles auf einen Sieg von Bianca Krumm hinauszulaufen. "Vielleicht kommen wir ja sogar in den Genuss eines Stechschusses", mutmaßte Moderator Frank Fuhrmann. "Ein Stechen wollte ich nicht", sagte Bianca Krumm nach dem Finale. Obwohl sie meinte, dass sie durchaus den Nervenkitzel brauche, um gut zu schießen.

Der letzte Schuss entscheidet das Finalschießen in Bronnen

Doch dann das: "Ich habe etwas zu früh abgedrückt", meinte sie nach ihrem letzten Schuss, der ihr völlig misslang. Mit 7,8 Ringen vergab sie die Chance auf den Finalsieg. So machten Florian Krumm, der zwischenzeitlich wieder herankam, und Florian Schwärzer den Sieg unter sich aus. Ein Zehntel trennte die beiden vor dem letzten Schuss - ein Zehntel sollte es auch am Ende bleiben. Denn beide setzten mit 10,6 Ringen einen starken Abschluss.

"Es war nicht mein bestes Finale", gab Florian Krumm zu. "Aber man muss eben auch kämpfen können. Da habe ich heute müssen." So fand das Gauschießen in Bronnen einen sportlich spannenden Abschluss. Am kommenden Donnerstag, 9. Mai (Christi Himmelfahrt/Vatertag), wird dann ab 13 Uhr das große Geheimnis gelüftet, wer auf der Festscheibe die Nase vorn hat und neuer Gauschützenkönig und Gaujugendschützenkönig wird.





Die Ergebnisse:

Die Teilnehmer des Schüler-Finals um die drei Sieger (hinten von links) Ramona Heiß (Breitenbrunn), Julia Gallert (Dirlewang) und Juliana Mayr (Breitenbrunn). Foto: Bernd Baur

Schüler 1. Julia Gallert ( Dirlewang) 95,5 Ringe, 2. Ramona Heiß (Breitenbrunn) 89,3, 3. Juliana Mayr (Breitenbrunn) 88,5, 4. Patrizia Ammann (Breitenbrunn) 87,2, 5. Amelie Vögele (Breitenbrunn) 82,7, 6. Leander Abröll (Egelhofen) 82,0, 7. Jolina Schiefele ( Salgen) 80,1, 8. Benedikt Asemann (Mindelau) 71,7.

Die Finalteilnehmer bei der Jugend und den Junioren um die drei Sieger (hinten von links) Timon Hofmann (Unterrieden), Alina Schmid (Hasberg) und Maria Scheer (Breitenbrunn). Foto: Bernd Baur

Jugend/Junioren 1. Alina Schmid (Hasberg) 100,4 Ringe, 2. Timon Hofmann (Unterrieden) 98,7, 3. Maria Scheer (Breitenbrunn) 96,4, 4. Anne Crescent Krumm (Bayersried) 95,9, 5. Anne Beggel (Breitenbrunn) 95,3, 6. Julia Reiter (Bayersried) 92,5, 7. Lukas Gallert (Dirlewang) 87,8, 8. Viktoria Asemann (Mindelau) 83,1

Die drei besten Luftpistolenschützen im Finale waren (von links) Mario Horber, Benjamin Stiegel und Markus Rau. Foto: Axel Schmidt

Luftpistole 1. Benjamin Stiegel (Mindelheim) 97,3 Ringe, 2. Marco Horber (Breitenbrunn) 95,5, 3. Markus Rau (Unterkammlach) 94,1, 4. Armin Wörishofer (Salgen) 92,9, 5. Michael Dreher ( Stetten) 92,6, 6. Klaus Fischer (Pfaffenhausen) 88,4, 7. Stefan Binzer (Oberegg) 87,4, 8. Michael Biechele (Bronnen) 86,3

Die drei Erstplatzierten beim Luftgewehr-Finalschießen in Bronnen (von links): Florian Schwärzer, Florian Krumm und Bianca Krumm. Foto: Axel Schmidt

Luftgewehr 1. Florian Krumm (Dirlewang) 102,2 Ringe, 2. Florian Schwärzer (Bayersried) 102,1, 3. Bianca Krumm (Dirlewang) 99,7, 4. Verena Stich (Mindelau) 98,4, 5. German Frei (Loppenhausen) 97,3, 6. Michael Dreher (Stetten) 97,0, 7. Diana Wittek (Breitenbrunn) 95,8, 8. Verena Fleschhut (Mindelau) 92,3