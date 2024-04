24-Jährige stirbt bei schwerem Unfall bei Dirlewang

Zwischen Dirlewang und Lauchdorf überschlägt sich am Montagmorgen eine Frau mit ihrem Auto. Sie stirbt noch am Unfallort, die B16 war stundenlang gesperrt.

Bei einem schweren Autounfall auf der B16 bei Dirlewang im Unterallgäu ist am Montagmorgen eine 24 Jahre alte Frau tödlich verunglückt. Wie ein Sprecher der Polizei-Einsatzzentrale in Kempten mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 7 Uhr. Das Unfallopfer kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte mit dem Auto gegen einen Baum. Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Tödlicher Unfall: B16 zwischen Dirlewang und Lauchdorf gesperrt

An der Unfallstelle waren neben Rettungsdienst und Notarzt die Polizei Mindelheim und Kaufbeuren sowie der Zentrale Ergänzungsdienst des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und die Freiwillige Feuerwehr Dirlewang im Einsatz.

Für die Zeit der Unfallaufnahme, für die durch die Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt wurde, war die B16 komplett gesperrt und konnte erst kurz vor Mittag wieder für den Verkehr freigegeben werden. (naz)