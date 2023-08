Ausflugstipp: Alle 150 Unterallgäuer Spielplätze auf einen Blick

Bei so viel Spielplätzen kann man schon mal den Überblick verlieren: Unsere interaktive Karte zeigt alle Spielplätze in Mindelheim, Bad Wörishofen und Co.

Die Zahl der Spielplätze im Unterallgäu ist in den vergangenen Jahren auf 150 gestiegen - in so gut wie jedem Ort besteht die Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, sich auszutoben. Gerade in der jüngsten Zeit sind auch viele besondere Spielplätze entstanden. Doch angesichts der Vielzahl kann man schon mal den Überblick verlieren.

Deshalb haben wir unsere interaktive Karte aktualisiert. Hier kann man nicht nur genau sehen, wo man die Spielplätze in Mindelheim, Bad Wörishofen und Co. findet, sondern auch, was dort geboten ist. Bei jedem Spielplatz auf der interaktiven Karte ist in der Beschreibung auch eine Adresse angegeben, mit der man den Spielplatz leichter findet. Manche sind nämlich wirklich gut versteckt. Man kann sich aber auch über das Smartphone per Klick auf die grüne Schaukel-Markierung direkt zum jeweiligen Spielplatz seiner Wahl navigieren lassen. Über die Fotos, die unter jedem Punkt zu finden sind, kann man sich außerdem schon vorab einen ersten Eindruck vom Spielplatz verschaffen, den man besuchen will.

Allein in Mindelheim, Bad Wörishofen und Ottobeuren gibt es zahlreiche Spielplätze

Für unsere große Karte haben die Unterallgäuer Städte und Gemeinden von Amberg bis Buxheim und von Kettershausen bis Bad Grönenbach einen Fragebogen ausgefüllt – was für manche wirklich viel Arbeit bedeutete.

Doch die Mühe hat sich gelohnt: Wer in der interaktiven Karte unten die grünen Markierungen mit der Schaukel anklickt, sieht sowohl auf Fotos als auch auf einer Liste gleich, welche Spielgeräte es dort gibt. Eine Schaukel für die ganz Kleinen zum Beispiel, ein Klettergerüst für die Größeren, einen Wasserspielbereich für alle, die gerne matschen, ein Trampolin für Hüpfer jeden Alters oder auch Bänke für die ganz Großen – und alle, die zwischendurch mal eine Pause brauchen.

Was Spielplätze im Unterallgäu bieten, zeigt unsere interaktive Karte

Insgesamt 20 Spielgeräte-Kategorien hat unsere Redaktion abgefragt. Weitere Besonderheiten wie Fußballtore, eine Halfpipe, einen fliegenden Teppich, ein Teufelsrad oder auch, dass der Sandkasten bereits mit Förmchen, Schaufeln und Fahrzeugen bestückt ist und man die Spielsachen nicht von zu Hause mitbringen muss, konnten die Gemeinden selbst eingetragen. Sie gaben auch an, in welchem Zustand sich der jeweilige Spielplatz befindet und wann er erbaut worden ist.

Viele sind einen eigenen Ausflug wert und etliche andere optimal, wenn man ohnehin in der Gegend ist und noch ein wenig Abwechslung sucht. Mithilfe der Karte kann man sich außerdem seine ganz persönliche Spielplatz-Tour zusammenstellen und dabei nicht nur wirklich tolle Spielplätze, sondern womöglich auch bis dato unbekannte Ecken des Landkreises kennenlernen. Viel Spaß dabei!