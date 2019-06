vor 6 Min.

Der endgültige Abpfiff der Saison 2018/19

An Pfingsten fanden noch die letzten Relegationsspiele statt. Nun stehen sämtliche Auf- und Absteiger fest.

Von Axel Schmidt

Sie ist vorbei, die Saison nach der Saison: Am Wochenende fanden die letzten Relegationsspiele im Kreis Allgäu statt. Nun stehen sämtliche Auf- und Absteiger fest.

Absteiger Bezirksliga Süd Viktoria Buxheim, FC Wiggensbach, 1. FC Sonthofen 2

Aufsteiger Bezirksliga Süd TSV Ottobeuren (Meister Kreisliga Mitte), SV Stöttwang (Meister Kreisliga Süd)

Absteiger Kreisliga TSV Obergünzburg, SV Wald (beide Kreisliga Süd), FSV Dirlewang, FC Buchloe, SG Amberg/Wiedergeltingen (alle Kreisliga Mitte)

Aufsteiger Kreisliga TV Haldenwang (Meister KK 1), SV Oberegg (Meister KK 2), TSV Oberbeuren (Meister KK 3), FC Oberstdorf (Meister KK 4), TV Weitnau (2. KK 4)

29 Bilder Kammlach und Kirchheim in der Relegation Bild: Robert Prestele, Siegfried Rebhan, Walter Brugger

Absteiger Kreisklasse TSV Babenhausen 2, TV Bad Grönenbach, FC Benningen (alle KK 1), SV Eggenthal, TSV Markt Wald (beide KK 2), SV Bidingen, 1. FC Biessenhofen-Ebenhofen (beide KK 3), SV Lenzfried, SG Waltenhofen-Hegge (beide KK 4)

Aufsteiger Kreisklasse SSV Markt Rettenbach (Meister AK 1), SC Eppishausen (Meister AK 2), TSV Ottobeuren 2 (Meister AK 3), TSV Heising (Meister AK 4), TV Waal (Meister AK 5), FC Thalhofen 2 (Meister AK 6), Türkiyemspor Mindelheim (2. AK 2), TSV Oberstaufen (2. AK 4), BSK Olympia Neugablonz 2 (2. AK 5)

Absteiger A-Klasse SV Amendingen 2 (AK 1), TV Sontheim 2 (AK 2), SV Steinheim 2, TSV Altusried 2 (beide AK 3), TSV Burgberg (AK 4), SV Mauerstetten 2, SpVgg Rieden (beide AK 5), TSV Stötten a. A. (AK 6)

29 Bilder Der SV Schöneberg ist gerettet Bild: Axel Schmidt

Aufsteiger A-Klasse FC Heimertingen 2 (Meister BK 1), Türkiyemspor Mindelheim 2 (Meister BK 2), FSV Marktoberdorf 2 (Meister BK 3), TSV Heising 2 (Meister BK 4), TSV Oberbeuren 2 (Meister BK 5), SV Dickenreishausen (Meister BK 6), FC Oberstdorf 2 (Meister BK 7), FSV Lamerdingen 2 (Meister BK 8), SG Ollarzried/Ottobeuren 3 (2. BK 1), TV Irsee (2. BK 5),TV Immenstadt 2 (2. BK 7), SG Buchloe 2/Lindenberg (2. BK 8)

Ottobeuren darf drei Mal jubeln

Dreifach-Jubel Gleich dreifach Grund zur Freude hatte am Saisonende der TSV Ottobeuren: Die erste und zweite Mannschaft holten sich in der Kreisliga und A-Klasse den Titel und steigen auf. Und die dritte Mannschaft, die in einer Spielgemeinschaft mit Ollarzried in der B-Klasse antritt, setzte sich in der Relegation durch und steigt ebenfalls auf. Doppelt durften sich der TSV Oberbeuren, FC Oberstdorf und TSV Heising freuen: Bei diesen drei Vereinen wurden jeweils die erste und zweite Mannschaft Meister in ihren jeweiligen Ligen und bescherten den Klubs praktisch einen Doppel-Aufstieg.

Abgemeldet Verabschieden muss sich die Unterallgäuer Fußballszene dagegen vorerst vom TSV Ettringen: Wegen akuten Spielermangels meldete der Verein seine Seniorenmannschaft aus dem Spielbetrieb ab.

Spielgemeinschaft Auch den FC Rammingen und den FSV Kirchdorf wird es nicht mehr als eigenständige Mannschaften geben. Die beiden Vereine der A-Klasse Allgäu 2 schließen sich zu einer Spielgemeinschaft zusammen.

Rahmenterminplan Je nachdem, welche Mannschaftsstärke die Kreisliga haben wird (16er- oder 14er-Liga) beginnt die neue Kreisligasaison entweder am 28./29. Juli oder erst am 10./11. August. Die Kreis- und A-Klassen starten am 17./18. August. Der Toto-Pokal beginnt bereits am 14. Juli.

Themen Folgen