Eishockey

vor 17 Min.

Die Wörishofer Wölfe gastieren in Burgau

Plus Zwei Spiele, ein Sieg: Die Bilanz zum Saisonauftakt ist für den EV Bad Wörishofen ausgeglichen. Am Wochenende steht nun nur ein Spiel an. Das aber hat es in sich.

Von Axel Schmidt

Nachdem der Eishockey-Landesligist EV Bad Wörishofen vergangenes Wochenende mit zwei Heimspielen (und dabei drei Punkten) in die Saison gestartet ist, steht diesmal nur eine Partie an. Die aber hat es in sich.

