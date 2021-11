Fußball

vor 35 Min.

Corona bremst Unterallgäu Fußballer aus

Plus Fünf Spielabsagen am Wochenende in zwei Unterallgäuer Ligen: Das Coronavirus meldet sich zurück. Was ein betroffener Trainer und der Spielleiter dazu sagen.

Von Axel Schmidt

Wie gut ist der Bayerische Fußballverband (BFV) diesmal auf die nächste Corona-Welle vorbereitet? Das vergangene Wochenende bot jedenfalls schon einmal einen Vorgeschmack auf das, was bis zur Winterpause Ende November noch so alles passieren kann. Drei Spiele in der Kreisklasse Allgäu 2 und zwei Partien in der A-Klasse Allgäu 2 mussten abgesagt oder verlegt werden – wegen zahlreicher positiv auf das Coronavirus getesteter Spieler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen