Fußballverband passt zur neuen Saison die Regeln an

Plus Auch nach Corona bleibt es bei fünf Einwechslungen pro Spiel. Die A-Junioren profitieren ebenfalls.

Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat die Zeit zwischen der abgebrochenen und der anstehenden Saison genutzt, um einige Regeln den Umständen anzupassen. Betroffen sind dabei nicht nur die Erwachsenen.