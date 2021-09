Tussenhausen im "Spiel der Woche" gegen Eppishausen

Plus Mit dem Selbstverständnis des Gastgebers ging der SV Tussenhausen das Spiel gegen Kreisklassen-Absteiger SC Eppishausen an.

Hellwach und engagiert startete Tussenhausen in das Spiel und spulte sein Programm ab. Folgerichtig erspielten sich die Gastgeber so dann auch Tormöglichkeiten. Bereits nach fünf Minuten ließ ein SVT-Stürmer eine Top-Chance liegen.