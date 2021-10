Neunter Titel für jungen Türkheimer

Plus Alexander Häfele aus Türkheim hat sich den neunten bayerischen Meistertitel im Gewichtheben geholt. Der 17-Jährige zeigt dabei eine starke Leistung.

Er wandelt auf den Spuren seines Trainers: Alexander Häfele aus Türkheim hat sich kürzlich seinen nunmehr neunten bayerischen Landestitel im Gewichtheben geholt. Ähnlich wie sein Trainer, Sepp Graf aus Hasberg, wird der 17-Jährige damit zum Serienmeister.