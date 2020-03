17:03 Uhr

Jetzt hat auch das Unterallgäu einen FCA-Fanklub

Plus Im November 2019 gründen in Fürbuch Anhänger des FC Augsburg einen Fanklub. Nach drei Monaten hat sich die Mitgliederzahl bereits verzehnfacht.

Von Axel Schmidt

Es gibt sie in und um Augsburg, es gibt sie in München und sogar in Israel und Korea: Seit der FC Augsburg in der Bundesliga spielt, hat sich die Zahl seiner Fanklubs immens vergrößert. 52 sind es aktuell, die auf der Homepage des FCA verzeichnet sind. Darunter mittlerweile auch einer aus dem Unterallgäu. Genauer gesagt aus Fürbuch, einem Ortsteil von Breitenbrunn.

Seit 30. November 2019 gibt es die „FCA Freunde Unterallgäu“. Immerhin den offiziell einzigen Fanklub des FC Augsburg im Landkreis. Damit haben die Fans um Marcus Schäffler (41) und Jürgen Schaumann (35) offenbar einen Nerv getroffen: Elf Mitglieder zählen die beiden als Gründungsmitglieder auf, mittlerweile – gerade einmal gut vier Monate später – gibt es bereits 104 Mitglieder. Und einen eigenen Fantreff. Der befindet sich im malerischen Fürbuch, am Ortsausgang Richtung Märxle. Dort, wo sich nicht nur sprichwörtlich Fuchs und Hase ’Gute Nacht’ sagen, sondern wo sich tatsächlich im Vorgarten Fuchs und Hase als Figuren finden. Im Anbau der Familie Huber gibt es alles, was das Fanherz begehrt: einen großen Flachbildschirm, eine gemütliche Sitzecke und eine Bar. Die Fans kennen sich teilweise seit der Kindheit Der harte Kern des neuen Fanklubs kennt sich von klein auf. „Wir haben zusammen Fußball gespielt, später waren es dann regelmäßige Schafkopfrunden“, sagt Marcus Schäffler. Der 41-jährige Molkereimeister ist einer der beiden Vorsitzenden des Fanklubs. Der andere ist Jürgen Schaumann. Karin Huber (51) ist nicht nur Hausherrin, sondern auch Kassiererin im Klub, Wolfgang Heiß (44), betreut die Homepage. „Seit es das neue Stadion gibt, fahren wir regelmäßig zum FCA“, sagt Schaumann. Natürlich ausgestattet mit Dauerkarten. Seit Jahren stehen die Unterallgäuer im N-Block der Fankurve hinter dem Tor. „Immer auf dem gleichen Platz“, sagt Schaumann. Mit der Zeit sind Freundschaften zu den anderen FCA-Fans in diesem Block entstanden. Viele der umstehenden Fans sind nun auch Mitglieder bei den FCA-Freunden Unterallgäu. „Unsere Mitglieder kommen von Woringen bis Oberrohr und aus dem Augsburger Raum“, sagt Marcus Schäffler. Die Idee, einen eigenen Fanklub zu gründen, spukte schon seit sieben, acht Jahren in ihren Köpfen herum. Als sich Schaumann und Schäffler dann beim FCA kundig gemacht haben, welche Voraussetzungen eigentlich erfüllt werden müssen, um als offizieller Fanklub anerkannt zu werden, ging alles ganz schnell. „Man braucht mindestens zwei Ansprechpartner, das waren wir. Also haben wir es angepackt“, so Schaumann. Das Unterallgäuer Wappen dürfen sie nutzen - unter einer Bedingung Und zwar gleich richtig: Nicht nur den Fantreff haben sie „eröffnet“, auch eigene T-Shirts und Jacken wurden dank Sponsoren gestaltet. Das Logo haben sie von einem Bekannten aus der Fankurve gestalten lassen, samt Logo des Landkreises. „Dafür mussten wir beim Landratsamt eine Stellungnahme abgeben, dass sich unser Fanklub von Rassismus und sonstigen Beleidigungen distanziert“, erzählt Schaumann. Diffamierende Plakate, wie sie in jüngster Vergangenheit in verschiedenen Bundesligastadien präsentiert wurden, wird es deshalb nie geben. „Das hat mit Fußball nichts zu tun“, sagen sie. „Bei uns zählen Fußball, Gaudi und die Gemeinschaft.“ Genau diese Gemeinschaft wird nun am Sonntag erstmals bei einer Busfahrt zu einem Auswärtsspiel gefeiert: Die FCA-Freunde Unterallgäu fahren mit dem Bus zum Bundesligaderby nach München. Eine, die dann hin- und hergerissen sein wird, ist Diana Hofmann aus Lauben. Sie war immer schon Bayern-Fan, trägt jetzt aber das Fanklub-Shirt der FCA-Freunde. „Ich werde das Spiel neutral verfolgen“, sagt sie. Seit Bastian Schweinsteiger nicht mehr das Bayern-Trikot trägt, sei es leichter. Insgesamt werden 55 Fans dabei sein – und die haben eine gute Portion Optimismus im Gepäck. „Bayern hat sich schon immer schwer getan gegen Augsburg“, heißt es da. „Ich erwarte eine Überraschung“, sagt ein anderer. Vielleicht klappt es ja mit dem prominenten Mitglied Die Stimmung ist gelöst, trotz der aktuell etwas angespannten sportlichen Situation beim FCA. „Wir brauchen noch zehn Punkte. Die werden wir auch noch holen“, heißt es. Ob es gegen die Bayern gleich mit einem oder gar drei Punkten klappt? Mit etwas Glück vielleicht. Wenn nicht, ist es auch nicht dramatisch. Man wisse, dass man nicht um die Meisterschaft spielt, dass man ein kleiner Verein sei. Entsprechend werden auch die Verantwortlichen nicht kritisiert. „Bei uns gibt es keine Reuter-Diskussion“, sagt Schaumann über den FCA-Manager. Auch Trainer Martin Schmidt ist über sämtliche Zweifel erhaben. „Was der aus der Mannschaft gemacht hat, ist schon ok.“ Manchmal fehle hat das Quäntchen Glück. Dass der FC Augsburg auch in der kommenden Saison ein Gastspiel beim FC Bayern bestreiten wird, davon sind sie in Fürbuch alle überzeugt. Vielleicht haben sie bis dahin ja auch ein prominentes Mitglied in ihren Reihen. „Nachdem André Hahn ja der einzige Spieler ist, der im Unterallgäu wohnt, wäre der sehr willkommen“, sagt Jürgen Schaumann.

