vor 18 Min.

Kinder dürfen wieder trainieren: Warum Vereine trotzdem skeptisch sind

Plus Bayern erlaubt nun auch wieder Kindern das kontaktlose Training in Kleingruppen. Für Trainer und Betreuer gibt es jedoch eine Hürde. Was die Vereine dazu sagen.

Von Axel Schmidt und Manfred Jörg

Fünf Tage lang dauerte es, ehe auch Markus Söder und Co. die Lockdown-Tür im Amateursport einen Spalt öffneten. Seit Mittwoch dürfen nun auch in Bayern wieder Kinder unter 14 Jahren in Kleingruppen (maximal fünf Kinder) unter freiem Himmel kontaktlos trainieren. Unabhängig vom Inzidenzwert – ganz so, wie es die Bundesnotbremse vorsieht. Doch einen Haken gibt es.

