Kirchheims bittere Rückkehr

Im ersten Saisonspiel kassiert der Aufsteiger eine herbe Niederlage in Mauerstetten. Besser machen es Kammlach und Oberegg

Eine bittere Rückkehr in die Kreisliga erlebte der TSV Kirchheim. Beim SV Mauerstetten gingen die Fuggermärkter in ihrem ersten Saisonspiel mit 0:5 unter. In Oberegg lässt Thomas Sontheimer des SVO jubeln. Der Stürmer erzielte einen Hattrick und sorgte so für den 3:0-Heimsieg gegen den TSV Oberbeuren. Kammlach holte einen Punkt in Buxheim.

Mauerstetten – Kirchheim 5:0

Tore1:0, 2:0 Maximilian Kraus (5., 20.), 3:0, 4:0, 5:0 Moritz Streit (75., 78., 84.) Bes. Vorkommnis TW Schiegg (Kirchheim) hält Elfmeter (15.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Lukas Häring

" Der SV Mauerstetten übernahm früh das Kommando und ging folgerichtig in Führung. Die Gäste hatten insgesamt zu wenig Durchschlagskraft und kamen nur zu wenigen Chancen. Nach der Halbzeit stand Mauerstetten tiefer, dennoch konnte Streit mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von acht Minuten das Ergebnis in die Höhe schrauben und den 5:0-Endstand besorgen.

Oberegg – Oberbeuren 3:0

Tore 1:0, 2:0, 3:0 Thomas Sontheimer (48., 61., 79.) Zuschauer 135 Schiedsrichter Peter Skipor

" Der SV Oberegg war von Beginn an im Spiel und hatte gleich zwei Chancen. Danach verflachte das Spiel etwas. Nach der Pause kam die große Stunde des Thomas Sontheimer, der einen lupenreinen Hattrick erzielte und den SVO zum ersten Heimsieg führte.

Buxheim – Kammlach 1:1

Tore 0:1 Richard Krauß (45.), 1:1 Luca Schwenk (55.) Gelb-Rot Simon Emmer (90./Buxheim) Zuschauer 150 Schiedsrichter Michael Sting

" Der FC Viktoria Buxheim tat sich schwer gegen sehr defensiv eingestellte Gäste aus Kammlach. Dennoch hatten die Gastgeber die ersten Tormöglichkeiten, ließen diese aber liegen. So kam es, wie es im Fußball eben oft passiert: Nach einer Unachtsamkeit der Buxheimer Abwehr nutzte Kammlachs Krauß die Chance und erzielte die Führung für die Gäste. Nach der Pause erhöhte Buxheim den Druck und erzielte durch Schwenk verdientermaßen den Ausgleich. Mit etwas Glück – Buxheim verzeichnete zwei Lattentreffer – wäre mehr drin gewesen, als das 1:1-Unentschieden.

Die weiteren Spiele im Stenogramm:

Ost-Memmingen – Blonhofen 2:0

Tore 1:0 Lukas Halbig (33.), 2:0 Josip Kordic (45.) Gelb-RotAdis Smlatic (45./Memmingen)Zuschauer70 Schiedsrichter Simon Schwank

Lautrach-Iller. – Memmingerberg 1:3

Tore 0:1, 0:2 Tim Uttenreuter (42., 72.), 1:2 Alexander Pertlwieser (75.), 1:3 Robert Gorjut (81.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Ulas Kurt

Ungerhausen – Germaringen abgebrochen