Mindelheimer Schwimmer trainieren in Bad Wörishofen

Plus Nach rund drei Monaten starten die Schwimmer des TSV Mindelheim wieder mit dem Training. Allerdings nicht im gewohnten Umfeld. Auch sonst ist Vieles anders.

Von Florian König

Lange mussten die Schwimmer des TSV Mindelheim warten, um endlich wieder ins Wasser springen zu dürfen. Doch nun ist es endlich wieder möglich. Nach monatelanger Pause darf wieder ein gemeinsames Training abgehalten werden – allerdings nicht im „heimischen“ Freibad. Aufgrund der Renovierungsarbeiten, welche die Stadt Mindelheim in den „Corona-Sommer“ vorgezogen hat, ist das Mindelheimer Freibad nämlich gesperrt.

So geht es für die TSV-Schwimmer in den nächsten Wochen und Monaten nach Bad Wörishofen ins Freibad Sonnenbüchl. Den Mehraufwand nehmen die Schwimmer jedoch gerne in Kauf.

Das Wassergefühl ist wichtiger, als die stärksten Muskeln

„Das größte Problem eines Schwimmers ist, wenn die Hallenbäder geschlossen sind. Er hat dann nicht wirklich eine weitere ausreichende Möglichkeit für seine Sportart zu trainieren“, so Carolin Eckers, Abteilungsleiterin Schwimmen beim TSV Mindelheim. „Es ist Wahnsinn, wie wichtig das Wassergefühl beim Schwimmen ist. Es ist wichtiger als die beste Ausdauer oder die stärksten Muskeln. Dieses Gefühl kann man durch kein Lauftraining oder Work-out ersetzten“, ergänzt Alexander Huber, Cheftrainer der ersten Mannschaft.

Dennoch versuchten die Trainer ihre Athleten irgendwie fit zu halten und inszenierten bereits nach wenigen Wochen Trainingsverbot, ein Online-Work-out. Zweimal die Woche trafen sich die Sportler via Videochat, um so gemeinsam Übungen durchzuführen. „Dabei ging es vor allem darum, die Truppe beisammen zu halten. Trotzdem der Schwimmsport eine Einzelsportart ist, stärkt es die Gemeinschaft und den Zusammenhalt, wenn man sich mehrmals die Woche zum Training trifft. Wäre das auch noch weggefallen, dann wären womöglich einige nach der Unterbrechung nicht mehr wieder gekommen“, sagt Huber.

Auf die Anfänger kann sich die Zwangspause negativ auswirken

Ein Problem sehen die Trainer vor allem bei den älteren Anfängern. Während die jüngsten Anfänger einfach wieder bei Null beginnen, stecken die älteren Anfänger, die seit einem Jahr dabei sind, mitten im Techniktraining. „Die werden es schwer haben. Eine gute Grundlage ist essenziell und jedes verlorene Jahr schlägt einen massiv zurück. Die können nicht von vorne anfangen, obwohl sie es eigentlich machen müssten. Damit werden früher oder später einige schwer zu kämpfen haben“, sagt Kerstin König, Leiterin des Anfängerschwimmens. „Im Prinzip ist es dasselbe Problem wie in den Schulen, wobei die Auswirkungen dort natürlich noch fataler sind“, fügt sie hinzu.

Zwei Mindelheimer waren zu Jahresbeginn in blendender Form

Doch nicht nur das Trainingsverbot, sondern viel mehr die abgesagten bevorstehenden Wettkämpfe trafen die Athleten des TSV besonders schwer. So stand beispielsweise dieses Jahr ein sehr bedeutendes Ziel für Benjamin Bähr (Jg. 2001) im Fokus: die Teilnahme an der deutschen Jahrgangsmeisterschaft in Berlin. Es wäre diese Saison die letzte Möglichkeit einer Qualifikation für ihn gewesen, denn diese Meisterschaften sind altersbeschränkt. „Ich war mir bewusst, dass es jetzt meine letzte Chance war“, so Bähr.

Dies hatte sich auch in seinen Leistungen zum Jahresbeginn gezeigt. Er war in ausgesprochen guter Form, holte sich sämtliche Siege bei den Wettkämpfen und schwamm exzellente Zeiten bei der Mannschaftsmeisterschaft im Februar. „Sicher gibt es Sportler, die es noch mehr trifft, denen beispielsweise dieses Jahr eine Teilnahme an den Olympischen Spielen verwehrt bleibt. Doch prinzipiell ist es bei mir dasselbe, nur auf einem sehr viel niedrigeren Niveau“, so der enttäuschte Schwimmer.

Auch Christoph Pfleger (Jg. 2003) ist so ein Fall. Zu Beginn des Kalenderjahres war er in bestechender Form und ließ auf bevorstehende Erfolge hoffen. „Alle beide sind in einem entscheidenden Alter. Die Jungs bekommen noch einmal einen ordentlichen Muskelzuwachs und merken, wie sich ihre Zeiten dementsprechend um einen großen Sprung verbessern. Das bringt oft einen enormen Ehrgeiz mit sich. Wenn jetzt in so einer Phase solch ein monatelanger Break kommt, dann kann das fatale Folgen für die Motivation und noch viel schlimmer für die Leistung an sich haben“, sagt Alexander Huber.

Jetzt gilt es, die Sportler wieder zu motivieren

Wichtig sei nun, die Sportler wieder so heranzuführen, dass sie sich nicht durch ihre Form nach der Pause demotivieren lassen. Darauf weist auch Kerstin König hin. Sie betreut schon seit Jahren die Schwimmabteilung physiotherapeutisch: „Der Leistungsschwimmsport beansprucht sehr stark die gelenkstabilisierenden Muskelgruppen, vor allem im Schulterbereich. Diese wurden in der letzten Zeit sicherlich kaum trainiert. Wenn jetzt eine Überlastung durch zu forsches Einsteigen in den Trainingsbetrieb stattfindet, haben wir bereits in den nächsten Wochen erste Ausfälle“, sagt sie. Trainer und Athleten müssten es langsam angehen lassen.

Beim ersten Training in der Sonne am Montagabend in Bad Wörishofen konnte man jedoch keine unmotivierte oder unkonzentrierte Stimmung feststellen. Nach der Schließung des Bades für das breite Publikum hatten sie im Sonnenbüchl-Bad die Bahnen für sich. So konnten die Mindestabstände gut eingehalten werden, da keine anderen Badegäste mehr da waren. Eine weitere Hilfe in dieser Hinsicht waren die Wellenbrecher-Leinen aus dem Freibad in Mindelheim, die mitgenommen werden konnten. „Bei der Organisation hat uns glücklicherweise die Stadt Mindelheim tatkräftig unter die Arme gegriffen“, sagt Carolin Eckers.

Die Mindelheimer Trainer haben ein Hygienekonzept erarbeitet

Neben der Einhaltung des Mindestabstandes gilt das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes beim Betreten des Bades. Dazu darf beispielsweise während des Trainings im Wasser nicht überholt werden und an den Stirnseiten des Beckens dürfen sich jeweils nur drei Personen am Beckenrand befinden. „Ein Hygieneschutzkonzept für den Trainingsbetrieb zu entwerfen war nicht so einfach. Der Deutsche Schwimmverband, der TSV Mindelheim und das Freibad Sonnenbüchl hatten jeweils ein eigenes Schutzkonzept mit teilweise unterschiedlichen Inhalten. Wir haben dann alle drei, ohne etwas unbeachtet zu lassen, zu einem zusammen gefasst, um die Sportler nicht zu überfordern und ihnen dennoch ein minimales Ansteckungsrisiko zu gewährleisten. Kompliziert und ungewohnt bleibt es dennoch“, so Carolin Eckers.

Gerade deswegen bittet sie: „Die Trainer bekommen nun zusätzlich die Aufgabe, die euphorischen Sportler auseinanderzuhalten und die Hygienevorschriften durchzusetzen. Ich hoffe sehr, dass die Eltern ihre Kinder schon zu Hause ordentlich auf die Einhaltung des Hygienekonzepts vorbereiten, sodass man sich während des Trainings auch wirklich aufs Schwimmen konzentrieren kann.“

Die Schwimmabteilung will den Trainingsbetrieb langsam und konzentriert wieder aufnehmen, damit eine erneute Zwangspause ausgeschlossen werden kann. An Wettkämpfe ist derzeit nicht zu denken. Diese sind bis auf Weiteres abgesagt. Ob es ab September wieder Schwimmwettkämpfe, dann wieder in Hallenbädern, geben wird, steht noch in den Sternen. Zumindest wären die Mindelheimer bis dahin aber einigermaßen in Form.

