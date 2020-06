12:23 Uhr

So sieht die Fußballsaison nach der Corona-Pause aus

Plus Noch ruht der Spielbetrieb in Bayern aufgrund der Corona-Pandemie. Der Fußballverband hat nun die Weichen für den Restart im Herbst gestellt.

Von Axel Schmidt

Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat jüngst entschieden, die Saison 2020/21 zu streichen und stattdessen die derzeit unterbrochene Spielzeit bis 30. Juni 2021 zu verlängern. Das soll für mehr Flexibilität im Terminplan sorgen. Allerdings kann es – Restart der Saison im September vorausgesetzt – in manchen Ligen auch dazu kommen, dass die Spiele alle vor der Winterpause absolviert sind.

Was also tun mit den Vereinen, die dann im Frühjahr 2021 keine Punktspiele mehr hätten? Um diese Fragen zu klären, hat der BFV eigene Arbeitsgruppen für jede Ligenebene gegründet. Diese haben nun in den vergangenen Wochen ihre Ergebnisse präsentiert.

Neben den restlichen Punktspielen soll es einen Ligapokal geben

Im Grunde läuft es von der Bayernliga abwärts bis zur Bezirksliga darauf hinaus, dass es zum Punktspielbetrieb der Saison 2019/20 noch einen weiteren Wettbewerb geben soll, der attraktiv und zugleich sportlich wertvoll sein soll: der Ligapokal.

Wie in der Regionalliga und den höheren BFV-Ligen (Bayern- und Landesliga) soll es auch auf der Ebene der Bezirksligen einen zusätzlichen Ligapokal-Wettbewerb geben, der während der spielfreien Zeiten des Ligaspielbetriebs ausgetragen wird und zusätzliche sportliche Anreize bieten soll.

Je nach Verlauf der Pandemie könne dieser mit Vor-, Zwischen- und Finalrunden flexibel gestaltet werden, heißt es beim BFV dazu. Der sportliche Wert besteht in der Möglichkeit, über den Ligapokal aufzusteigen. So spielen in jedem Bezirk die jeweiligen Ligapokal-Sieger einen Bezirkssieger aus, der im Anschluss mit den sechs weiteren Bezirkssiegern in einer Relegationsrunde um insgesamt fünf direkte Aufstiegsplätze in die Landesliga kämpft.

Der Ligapokal hat sportliche Anreize

Auf die Ergebnisse der regulären Saison hat der Zusatzwettbewerb keinen Einfluss. Sollte eine Mannschaft über den Ligapokal den Aufstieg schaffen, die bereits über die Liga den Sprung in die Landesliga erreicht hat, rückt die nächste Mannschaft nach.

Geht eine Mannschaft, die über die Liga absteigen würde, als Aufsteiger aus dem Ligapokal-Wettbewerb hervor, steigt diese zwar nicht in die Landesliga auf, darf aber als Belohnung die Klasse halten. Stimmen die Klubs der 15 bayerischen Bezirksligen diesem Vorschlag zu, wird der Ligapokal genauer ausgearbeitet und terminlich gestaltet.

Auf Kreisebene steht noch keine Entscheidung fest

Ob sich diese Idee auf Kreisebene niederschlägt? „Darüber habe ich noch keine Information“, sagt Polykarp Platzer. Der Spielgruppenleiter im Unterallgäu glaubt jedoch, dass es eine ähnliche Variante auch für die Allgäuer Ligen geben könnte.

Er könnte sich eine aufgesplittete Restsaison vorstellen, sprich: etwa sechs Punktspieltage sowie die Hinrunde eines möglichen Ligapokals bis Winter, im Frühjahr dann die restlichen Punktspiele samt Relegation und dem Ligapokal. „Ich finde die Lösung des BFV gut. Wir haben nun genügend Zeit, um die Runde zu Ende zu bringen.“

