Unterallgäuer Tauzieher nehmen an WM in Bilbao teil

Bei der Tauzieh-Weltmeisterschaft in Bilbao/Spanien erhoffen sich die Zeller (von links) mit Trainer Wolfgang Wegmann, Martin Wegmann, Raphael Kunz, Thomas Wegmann, Abteilungsleiter Andreas Reisacher, Julia Frieß und Nicolai Dobrina wieder eine Medaille. Auf dem Bild fehlt Ankermann Markus Frieß.

Plus Der Tauziehclub „Allgäu-Power“ Zell nimmt mit mehreren Athleten an der Weltmeisterschaft in Nordspanien teil. Auf die Sportler wartet dort eine Blase, die sie tunlichst nicht verlassen sollten.

Von Franz Kustermann

Vom 16. bis 19. September findet die Weltmeisterschaft im Tauziehen in Getxo/Bilbao in Spanien statt. Acht Athleten vom Unterallgäuer Tauziehclub „Allgäu-Power“ Zell sind mit dabei. Am 15. September geht’s mit einem Kleinbus nach München und von dort aus mit dem Flugzeug direkt zum Austragungsort der Weltmeisterschaft. Die WM hätte bereits im vorigen Jahr stattfinden sollen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Nach Angaben von Abteilungsleiter Andreas Reisacher fliegen die Zeller mit „4G“: Geimpft, Getestet, Genesen und Gesund.“

