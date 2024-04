Bad Wörishofen

vor 48 Min.

Cleverness wird im "Spiel der Woche" mit einem Sieg belohnt

Plus Das „Spiel der Woche“ in der Kreisliga Allgäu Nord war torreich: So spielte der FC Bad Wörishofen gegen die SG Amberg/Wiedergeltingen.

Von Robert Prestele

Unterschiedliche Spielideen prägten das Aufeinandertreffen des FC Bad Wörishofen und der SG Amberg/ Wiedergeltingen. Der FC Bad Wörishofen nämlich betonte deutlich den strukturierten und auf Ballbesitz ausgerichteten Ansatz. Die Gäste hingegen forcierten das direkte Spiel nach vorne mit weiten Bällen in die Spitze. Das verwunderte nicht, warteten im Angriff doch die zwei schnellen Torjäger Thomas Waltenberger und Lukas Zink.

Die Gastgeber aus Bad Wörishofen löschten das "Strohfeuer" der SG Amberg/Wiedergeltingen im "Spiel der Woche"

Einen frühen Rückstand drehte der FC Bad Wörishofen noch in der ersten Hälfte mit drei Treffen hintereinander in eine 3:1-Führung. Der Anschlusstreffer für die Gäste im zweiten Abschnitt war eine Art Strohfeuer, welches die Gastgeber mit zwei weiteren Toren endgültig löschten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .