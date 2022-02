Der ECDC Memmingen plant bereits für die DEL2

Das Eisstadion am Memminger Hühnerberg ist bekannt für tolle Stimmung. Sollte der ECDC Memmingen weiter in der Erfolgsspur bleiben, könnte am Ende der sportliche Aufstieg in die DEL2 gelingen. Die notwendigen formalen Schritte hat der Verein nun bereits getan.

Foto: Ralf Lienert (Archivbild)