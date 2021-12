Eishockey

vor 35 Min.

Für den EV Bad Wörishofen wird das Mitteldrittel zum Knackpunkt

Plus Dem 4:3-Erfolg gegen Bad Aibling folgt eine zu hoch ausgefallene Niederlage gegen den SC Reichersbeuern. Woran die Wörishofer Wölfe arbeiten müssen.

Von Romy Busch

Am dritten Adventssonntag kam mit dem SC Reichersbeuern einer der Aufstiegsfavoriten in die Eisarena nach Bad Wörishofen. Im Rennen um den ersten Platz in der Vorrunde lagen die Oberbayern vor Spielbeginn auf Rang zwei knapp hinter Germering und waren entsprechend scharf auf die Punkte. Die Wörishofer wollten sich hingegen nicht nur für die 1:6-Hinspielniederlage revanchieren, sondern nach einem knappen Sieg am Freitag gegen Bad Aibling einen weiteren Schritt Richtung Aufstiegsrunde machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen