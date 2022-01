Kaufbeuren verliert, Memmingen siegt

Plus Der ESV Kaufbeuren und der ECDC Memmingen starten unterschiedlich erfolgreich ins neue Jahr.

Die beiden höchstklassigen Eishockeyteams der Region starteten unterschiedlich ins neue Jahr: Während der ESV Kaufbeuren in der DEL 2 eine 1:2-Niederlage auf eigenem Eis gegen Crimmitschau hinnehmen musste, gewann der ECDC Memmingen in der Oberliga gegen den EC Peiting mit dem Standardergebnis.