vor 32 Min.

Spielabbruch beim Auftaktspiel der Wörishofer Wölfe in der Eishockey-Bezirksliga

Plus Dem EV Bad Wörishofen gelingt ein perfekter Start in die Eishockey-Bezirksliga. Dabei geht es in der Eishalle rund um das Spiel jedoch äußerst turbulent zu.

Es war angerichtet für einen perfekten Saisonstart: Die Wörishofer Wölfe präsentierten ihre neuen Trikots den Zuschauern und wollten im Heimspiel gegen die SG Bad Bayersoien/ Peiting 1b den Schwung aus der Vorbereitung mitnehmen. Doch es kam anders.

Ein großflächiger Stromausfall im Bad Wörishofer Stadtgebiet ließ die Lichter in der Eishalle ausgehen. Erst kurz vor 20 Uhr war es wieder hell – und die Wölfe waren trotz des verspäteten Beginns hellwach. In der achten Minute drosch Neuzugang Michael Schejbal den Puck nach Vorarbeit von Michal Telesz zur Führung in die Maschen.

