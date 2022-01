Türkheim verpasst die Überraschung

Plus Gegen den Topfavoriten der Bezirksliga verliert der ESV Türkheim erneut klar. Für die Heimniederlage gegen den ERC Sonthofen gibt es zwei Gründe.

Das Ergebnis klingt deutlicher, als das Spiel war: Der ESV Türkheim musste sich in der Eishockey-Bezirksliga der Übermannschaft der Saison, dem ERC Sonthofen, mit 1:5 geschlagen geben. Dabei haben die Türkheimer zunächst gut mitgehalten.