Wörishofer Wölfe verpassen den Doppelsieg am Wochenende

Es hätte das perfekte Wochenende werden können für den EV Bad Wörishofen: Am Freitag bezwang der Landesligist zum zweiten Mal binnen fünf Tagen das Spitzenteam aus Germeringzum zweiten Mal binnen fünf Tagen das Spitzenteam aus Germering, am Sonntag hätte dann die Revanche gegen den EV Fürstenfeldbruck folgen sollen. Doch dazu kam es nicht.