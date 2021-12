Beim FC Memmingen kommt es zum Kommandowechsel

Plus Beim Regionalligisten FC Memmingen übernimmt Fabian Adelmann nach einer bewegten Herbstrunde den Trainerjob von Thomas Reinhardt. Am letzten Trainingstag war Stabübergabe.

Der FC Memmingen überwintert in der Fußball-Regionalliga Bayern auf einem Nichtabstiegsplatz mit fünf Zählern Vorsprung vor der Gefahrenzone. „28 Punkte, Platz zwölf – das sieht gut aus“, zieht der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt nach einem ziemlich bewegten Saisonverlauf Zwischenbilanz.