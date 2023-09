Mindelheimer Altstadt wird am Sonntag zur Rennstrecke

Zum 32. Mal richtet der Velo Club Mindelheim das Altstadtkriterium aus. Mit dabei sind wieder namhafte Radrennfahrer aus der Region. Eine Neuerung gibt es ebenfalls.

Es ist wieder so weit: Am kommenden Sonntag rasen die Radsportler der Region in Mindelheim um Punkte und Tagessiege: Zum 32. Mal richtet der Velo Club Mindelheim das Mindelheimer Altstadtkriteriumum den Großen Preis der Sparkasse Schwaben-Bodensee aus. Diesmal gibt es eine Neuerung.

Den Auftakt machen dabei – mittlerweile traditionell – die Special Olympics. Die Sportler mit geistiger Beeinträchtigung absolvieren dabei zwei Rennen, eines über fünf Runden durch die Altstadt mit einer Länge von 5,5 Kilometern, und eines über zehn Runden, also elf Kilometer. Auch der Bronzemedaillengewinner der Special Olympics Weltspiele in Berlin, der Westernacher Anton Schuster, wird über die 5,5 Kilometer an den Start gehen. Insgesamt haben sich für diese Rennen jeweils rund 20 Fahrerinnen und Fahrer angemeldet.

Es gibt wieder Nachwuchsrennen in Mindelheim

Danach sind die Nachwuchsfahrer an der Reihe. „Anstatt des ’Fette-Reifen-Rennens’ haben wir uns dazu entschieden, heuer wieder verschiedene Rennen für lizenzierte Schüler und Jugendklassen zu veranstalten“, sagt VC-Vorsitzender Jochen Schmid. „Es gibt somit wieder Rennen für alle Altersklassen, von der Schülerklasse U11 bis zu den Masters Ü60.“

71 Bilder Das 31. Mindelheimer Altstadtkriterium in Bildern Foto: Axel Schmidt

Der Grund für die Rückkehr zum traditionellen Rennangebot: Es gibt wieder mehr Starter für die Nachwuchsklassen. „Bislang haben sich rund 30 Fahrer für die Schülerklassen U11 und U15 angemeldet“, sagt Schmid. Für die Jugend U17 und Juniorenklasse U19 habe man aktuell 15 Anmeldungen, darunter zwei U17-Fahrerinnen vom Velo Club Mindelheim. Die meisten Starter verzeichnet der Verein in den Mastersklassen Ü40 mit rund 40 Anmeldungen. Für den VC Mindelheim starten Franz Zwilcher, Johannes Boos und Jochen Schmid.

Deutsche Kriteriumsmeister sind in Mindelheim am Start

Das Hauptrennen werden die Amateure (15 Anmeldungen) und Elite-Amateure (25 Anmeldungen) bestreiten. Bei der Elite am Start sind unter anderem die deutschen Kriteriumsmeister Jonas Schmeiser (2022) und Dario Rapps (2023) beide vom RSC Kempten. Bei den Amateuren starten Nico Guggenmos und Denis Wilhelm für den VC Mindelheim.

Auch abseits der Rennen ist auf dem Marienplatz für die Zuschauer einiges geboten: So werben die Radballer mit einem eigens errichteten Spielfeld für ihren Sport. Interessierte können sich dabei selbst am Torschuss versuchen. Für das leibliche Wohl sorgt der VC Mindelheim mit Kaffee, Kuchen und Gegrilltem.

Der Zeitplan für das 32. Mindelheimer Altstadtkriterium

Special Olympics

10 Uhr Rennen 1 (5 Runden); 10.20 Uhr Rennen 2 (10 Runden)

Nachwuchs/Masters

10.45 Uhr Schüler U11/U13 (18 Runden); 11.30 Uhr Schüler U15/ Jugend (w) U17 (30 Runden); 12.30 Uhr Jugend (m) U17/ Juniorinnen U19/Masters 4 (30 Runden); 13.45 Uhr Junioren U19/Masters 2/3 (45 Runden)

Hauptrennen

15.15 Uhr Elite Amateure/Amateure (60 Runden)