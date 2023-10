Der Schützengau Türkheim feiert seinen 100. Geburtstag

Plus Zahlreiche Fahnenabordnungen, eine besondere Schützenscheibe und Ehrengäste: Der Schützengau Türkheim feiert in Siebnach sein 100-jähriges Bestehen.

„Das ist ein wunderschönes Bild, so was sieht man ganz, ganz selten“, sagte Pater Michael und blickte auf die große Fahnenabordnung, die vor Beginn des Festgottesdienstes Aufstellung genommen hatte.

Zahlreiche Ehrengäste und Vereinsmitglieder feierten den 1923 gegründeten Schützengau Türkheim, zu dem aktuell 32 Schützenvereine mit rund 4000 Mitgliedern zählen.