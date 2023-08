Vorbericht zum Spiel der Woche: FC 98 Auerbach/Stetten gegen TSV Pfaffenhausen

Beide Teams starten mit neuem Trainer in die Saison. Und auch sonst gibt es einige Gemeinsamkeiten zwischen den Vereinen.

Am Samstag (15.30 Uhr in Stetten) treffen beim Spiel der Woche zwei Teams aufeinander, die mit einigen Gemeinsamkeiten in die neue Saison gestartet sind.

Beide haben zu Beginn schon sehr torreiche Erfolge bejubelt. Bereits am ersten Spieltag gelang Auerbach/Stetten nämlich ein 5:1-Sieg gegen den TSV 1863 Kirchheim II. Dies steigerte Pfaffenhausen mit einem 6:1-Gewinn am vergangenen Wochenende gegen den TSV Mindelheim II sogar noch. Und beide Vereine setzen auf einen neuen Trainer in der angelaufenen Spielzeit. Beim FC 98 Auerbach/Stetten ist dessen langjähriger Spieler Oliver Bittner nun zusätzlich als Trainer aktiv, nachdem sich der bisherige Coach Werner Habigt Richtung Dirlewang orientiert hatte.

„Werner Habigt hatte den Wusch zu wechseln, deshalb habe ich inzwischen auch das Traineramt übernommen. Der Start in die Saison war nicht so schlecht und wir wollen uns nach Möglichkeit in der Tabelle durchaus nach oben orientieren. Pfaffenhausen hat eine gute Mannschaft, aber im Heimspiel am Samstag planen wir natürlich Punkte ein“, sagt Coach Oliver Bittner.

Der FC 98 Auerbach/Stetten und der TSV Pfaffenhausen sind Tabellennachbarn

Neu an der Seitenlinie beim TSV Pfaffenhausen steht Herbert Sauter. Der Babenhausener löste den bisherigen Spieler-Trainer Andreas Doppelhammer ab, der jedoch weiterhin als Spieler im Team des TSV bleibt. „Der Beginn der neuen Saison ist uns mit einem Sieg und einem Unentschieden recht gut gelungen. Ich bin ja neu in Pfaffenhausen, aber die Jungs ziehen mit und es macht Spaß hier zu trainieren. Sehr positiv ist auch, dass Andreas Doppelhammer weiterhin als Spieler aktiv bleibt, denn gerade mit seiner Erfahrung ist er sehr wertvoll für uns“, meint Herbert Sauter.

Nicht zuletzt sind beide derzeit Tabellennachbarn. Während Pfaffenhausen den dritten Rang belegt, rangiert Auerbach/Stetten mit einem Punkt weniger einen Platz dahinter. Allerdings ist die Tabelle nach zwei Spieltagen noch nicht besonders aussagekräftig. Insgesamt sind Tore, hüben wie drüben, am Samstagnachmittag durchaus zu erwarten.