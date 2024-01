Zwei Unfälle auf der Autobahn bei Stetten

Innerhalb kurzer Zeit hat es am Freitagmorgen bei Stetten auf der A96 zwei Unfälle mit Verletzten gegeben.

Gleich zu zwei Unfällen auf der A96 mussten Polizei und Feuerwehr aus Mindelheim am Freitagmorgen ausrücken. Nach ersten Informationen kam es zunächst zu einem Unfall bei Stetten. Zwei Fahrzeuge waren kurz hinter der Anschlussstelle Stetten in Fahrtrichtung Memmingen kollidiert. Noch während die Helferinnen und Helfer die Unfallstelle absicherten, kam es auf der Gegenspur in Fahrtrichtung Mindelheim zu einem weiteren Unfall. Über die Anzahl der Verletzen konnte die Polizei bisher keine Angaben machen. Jedoch entstand an allen Fahrzeugen erheblicher Schaden. (mz)