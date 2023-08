Türkheim

Ganztagsbetreuung: Türkheim stellt die Weichen für die kleinen Türkheimer

Plus Spätestens 2026 müssen die Kommunen den Rechtsanspruch zur Ganztagsbetreuung erfüllen. Türkheims Bürgermeister Kähler hat da aber schon „ein, zwei Ideen“.

Von Alf Geiger

Ja, auch das ist Politik: Da bastelt die Ampelkoalition in Berlin ein tolles Gesetz und beschließt einen Rechtsanspruch aus Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder, lässt sich dafür feiern – und überlässt es dann den Städten und Gemeinden, diese Vorgaben doch bitteschön auch umzusetzen. Was das für die Kommunen bedeutet, schilderte Türkheims Bürgermeister Christan Kähler auf Antrag der SPD-Fraktion bei der jüngsten Gemeinderatssitzung: „Da kommt was auf uns zu!“ Zwar sei noch zwei Jahre Zeit, um sich auf die neues Gesetzeslage einzustellen – Zeit genug, um auch in Türkheim die Weichen rechtzeitig und mit Augenmaß stellen zu können. Ganz einfach werde das aber nicht, ist Kähler sicher: „Das ist ja bestimmt ein tolles Gesetz. Die Frage ist nur, ob und wie das dann vor Ort auch so umgesetzt werden kann …“

Die Betreuung und Versorgung der Türkheimer Kinder steht im Gemeinderat ganz oben

„Wir werden das tun“, machte Kähler gleichzeitig deutlich und stellte damit auch klar, wie wichtig ihm und den Türkheimer Gemeinderätinnen und Gemeinderäten die Betreuung und Versorgung der kleinen Türkheimerinnen und Türkheimer im Grundschulalter ist. Es sei aber schon merkwürdig, wenn so ein Rechtsanspruch mit massiven Auswirkungen und Kosten beschlossen werden, dann aber „den Kommunen die Umsetzung überlassen wird“, so Kähler.

