Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall an der Ampelanlage zur A96

Leicht verletzt wurde ein Autofahrer bei einem Auffahrunfall an der Ampelanlage zur A96 bei Türkheim. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Auf rund 50.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, der sich bei einem Unfall am Donnerstag auf der Staatsstraße 2015 an der Abfahrt der A96 Anschlussstelle Bad Wörishofen ereignete. Laut Polizei war die Ampel zu diesem Zeitpunkt lediglich mit blinkendem Orange-Licht geschaltet. Ein 36-Jähriger verließ die A96 und wollte in Richtung Türkheim fahren. Der Autofahrer missachtete dabei die Vorfahrt eines 58-jährigen Lkw-Fahrers, der von Türkheim kommend in Richtung Bad Wörishofen unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde der 36-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr vor Ort. Die Staatsstraße sperrte die Polizei im Bereich der Unfallörtlichkeit für die Dauer der Aufnahme. (mz)