60 Jahre verheiratet - ihre Liebe ist beständig wie ein Edelstein

Elisabeth und Roland Riedl aus Türkheim sind seit 60 Jahren verheiratet. Bürgermeister Christian Kähler gratuliert im Namen der Marktgemeinde.

Ihre Ehe ist auch nach 60 Jahren so unzerbrechlich wie ein Diamant, ihre Partnerschaft so beständig wie der wertvollste Edelstein. Anna Elisabeth und Roland Riedl hielten sechs Jahrzehnte wie Pech und Schwefel zusammen und feierten im engsten Familienkreis das seltene Fest der diamantenen Hochzeit.

Anna Elisabeth und Roland Riedl sind in Türkheim fest verwurzelt

Roland Riedl erblickte am 25. August 1938 in Schwadlerbach/Egerland das Licht der Welt, seine „bessere Hälfte“ wurde am 29. Juni 1941 in Landsberg geboren. Der Jubilar wurde mit seinen Eltern aus der Heimat vertrieben und kam anno 1946 nach Türkheim. Nach dem Schulbesuch absolvierte er bei der Firma Wagner in Bad Wörishofen eine Schneiderlehre und war in diesem Betrieb auch zwei Jahre als Geselle tätig. 17 Jahre arbeitete Roland Riedl dann bei Salamander als Bandleiter in der Schuhfabrikation und 24 Jahre bis zur Rente bei den Schneider Rundfunkwerken.

Anna Elisabeth Riedl besuchte die Hauswirtschaftsschule in Augsburg und kam 1955 nach Türkheim. Auch sie fand bei der Firma Salamander eine Anstellung. In der damaligen Schuhfabrik lernte sie ihren Mann kennen und lieben. Doch es dauerte fünf Jahre, bis am 12. Oktober 1963 die Hochzeitsglocken läuteten und das Paar in der Pfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ den Bund fürs Leben schloss. Aus der Ehe gingen ein Sohn sowie zwei Enkelinnen hervor, die der ganze Stolz des Jubelpaares sind.

Die Enkelkinder sind der ganze Stolz des Türkheimer Jubelpaares

Anna Elisabeth und Roland Riedl sind im Wertachmarkt fest verwurzelt, haben einen großen Freundeskreis und pflegen im Hasenweg eine gute Nachbarschaft. Roland Riedl sah schon als Jugendlicher gerne den Ball rollen, nur logisch, dass er Mitglied im Fußballverein Salamander ist. In der Altherren-Elf hat er auch schon mit Altbürgermeister Silverius Biehler gekickt.

Als Mitglieder des Radfahrer- und Wandervereins Amberg hat das Ehepaar Riedl in früheren Jahren unzählige Ausflüge in die Berge unternommen. Gerne erinnern sie sich noch an die Zeit, als sie mit dem Wohnwagen Jahr für Jahr am Gardasee auf einem Campingplatz Urlaub machten. 60 Jahre leitete die Jubilarin ein kleines Familienunternehmen. Sie kocht und backt sehr gerne. Von ihren Künsten profitieren mitunter auch die Nachbarn. Nach einem Rezept für eine lange, glückliche Ehe befragt, verrät das „diamantene Paar“: „Es gab keinen Tag, an dem wir nicht zusammen waren, wenn nötig Kompromisse schlossen und das Leben in vollen Zügen genossen.“

