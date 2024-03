Kreiswettbewerb des Jugendrotkreuzes: Können trifft auf Kameradschaft

Der Kreiswettbewerb des Jugendrotkreuzes fand in Türkheim statt. Die jungen Retterinnen und Retter zeigen ihr Können.

Der Nachwuchs der Bad Wörishofer Rot-Kreuz-Bereitschaft gehört zu den besten im Kreisverband Unterallgäu. Beim diesjährigen Kreiswettbewerb des Jugendrotkreuzes, der vergangenen Samstag in Türkheim stattfand, belegten sie in der Altersstufe der 13- bis 15-Jährigen gegen vier Mitkonkurrenten aus Memmingen und dem Landkreis durch. Die jungen Kneippstädterinnen und -städter qualifizierten sich für den Bezirkswettbewerb und vertreten dort am Samstag, 6. Juli, in Schwabmünchen das Unterallgäu.

Prominenter Besuch beim Jugendrotkreuz in Türkheim

Rosemarie Asmanis, Leiterin der Jugendarbeit beim BRK-Kreisverband Unterallgäu, zeigte sich mit den gezeigten Leistungen zufrieden. Im Sieben-Schwaben-Markt konnte sie 16 Gruppen von bis zu sechs Mitgliedern des Jugendrotkreuzes, der Wasserwacht, des Schulsanitätsdienstes und der Bereitschaft im Alter zwischen 6 und 27 Jahren begrüßen. Zu den hundert Teilnehmenden kamen 37 Helfende, Schiedsrichter und Statisten. Letztere stellten sich für möglichst realistische Unfalldarstellungen zur Verfügung.

Wilhelm Lehner ist Geschäftsführer beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK), Kreisverband Unterallgäu. Foto: Marcus Barnstorf

In Theorie und Praxis mussten die Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer Erste Hilfe leisten, ihr Wissen über das Rote Kreuz und deren bundesweite Jugendkampagne „Lautstark“ kundtun. Ihre Teamfähigkeit und Fertigkeiten beim bildnerischen Gestalten beweisen. Sie erlebten aber auch einen gemeinsamen Tag voller Spaß, Kameradschaft, Fairplay und Gemeinschaft.

Als Leiterin der Jugendarbeit beim Kreisverband Unterallgäu organisierte Rosemarie Asmanis gemeinsam mit vielen Helferinnen und Helfer den Jugendrotkreuz-Kreiswettbewerb. Foto: Marcus Barnstorf

Sowohl Landrat Alex Eder als auch Türkheims Bürgermeister Christian Kähler, der BRK-Kreisgeschäftsführer Wilhelm Lehner als auch der Leiter der Polizei Bad Wörishofen, Robert Stephan, würdigten den Einsatz der Jugendrotkreuzler und bedankten sich für die gute Zusammenarbeit.

Das Jugendrotkreuz in Türkheim freut sich über Zulauf

Der Rot-Kreuz-Nachwuchs erfährt derzeit einen guten Zulauf. Insgesamt 48 Neumitglieder schlossen sich im vergangenen Jahr dem Jugendrotkreuz im Unterallgäu an. Neben den bereits bestehenden Gruppen in Türkheim und Mindelheim gibt es seit November 2023 auch eine Jugendgruppe in Babenhausen. Vor 75 Jahren wurde in Memmingen erstmals die Rot-Kreuz-Ausbildung für Kinder und Jugendliche angeboten, seit 1976 nehmen die Gruppen jährlich an den Kreiswettbewerben des Unterallgäus teil. Im Frühjahr kommenden Jahres ist er in der Maustadt geplant.

Die Erstplatzierten 2024 im Überblick:

Bambini (6 bis 9 Jahre): „Amseln“ der Wasserwacht Memmingen

Altersstufe 1 (10 bis 12 Jahre): „Spechte“ der Wasserwacht Memmingen

Altersstufe 2 (13 bis 15 Jahre): Bereitschaft Bad Wörishofen

Altersstufe 3 (16 bis 27 Jahre): „Buchfinken“ der Wasserwacht Memmingen