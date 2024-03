Türkheim

Kult-Wirt Bodo knipst im "Paparazzi" in Türkheim das Licht aus

Bogdan "Bodo" Dzierzynski vor seinem "Paparazzi", die seit Jahrzehnten die Kult-Kneipe in Türkheim war.

Plus Eine Türkheimer Ära geht zu Ende – das „Paparazzi“ schließt am 1. April. Bogdan Dzierzynski alias Bodo hofft, einen Nachfolger zu finden.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Er sitzt zum letzten Mal auf seiner Terrasse und genießt die Frühlingssonne: Bogdan Dzierzynski. In Türkheim und darüber hinaus kennen ihn die 18- bis 80-Jährigen nur als Bodo. Aber so habe ihn, den jetzt 61-Jährigen, auch schon seine Mama gerufen. Bodo und seine Bar „Paparazzi“ waren in Türkheim eine Institution, sehr lange. Jetzt steht fest: ab April ist das Paparazzi geschlossen. Türkheim ist um ein gemütlich-familiäres Wohnzimmer und um einen von seinen Gästen überaus geschätzten Wirt ärmer.

Der Türkheimer Kult-Wirt "Bodo" macht sein "Paparazzi" schweren Herzens zu

Bodo stammt aus Warschau, wo er seine Kindheit und Jugend verbrachte. Er hat zwei Schwestern, die eine davon sogar sein Zwilling. Das Gastronomie-Gen hat er von seinem Papa und seiner Oma mitbekommen. Verwandte hatten Anfang des vorigen Jahrhunderts sogar ein Café mit Feinkost in den USA. Doch erst einmal drückte den jungen Bodo das damalige kommunistische Regime in Polen. Mit 24 Jahren verließ er seine Heimat. Nach Zwischenstationen in Schweden und Deutschland kam er ins Unterallgäu.

