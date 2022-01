Türkheim

Naturschützer haben Spazierwege an der Wertach gestaltet

Plus Der Bund Naturschutz und viele fleißige Helfer haben an den Spazierwegen Informatives und Dekoratives geschaffen.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Beschränkungen während der Feiertage haben bei vielen Familien dazu geführt, dass sie zuhause geblieben sind. Spazierengehen ist eine gute Möglichkeit, mal wieder raus zu kommen. Beim Spazierengehen will man etwas anschauen. So ist eine geschmückte Flaniermeile entlang der Wertach in Türkheim entstanden. Auch der Bund Naturschutz, Ortsgruppe Türkheim/ Ettringen, hat sich dazu etwas einfallen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

