Blitzeis: Ruhige Lage im Unterallgäu, Müllabfuhr verschiebt sich

Blitzeis-Warnung für ganz Bayern - auch im Unterallgäu hat es in der Nacht geregnet. Auf den Straßen blieb es recht ruhig. Nur die Müllabfuhr kam nicht durch.

Gefrorener Boden in Kombination mit Regen hat vielerorts zu Blitzeis geführt: Auch im Unterallgäu hat es in der Nacht geregnet, viele Straßen waren zeitweise rutschig, doch die Winterdienste waren gerade auf den Hauptverkehrsstraßen zumeist rechtzeitig unterwegs und so blieb es bei einem ruhigen Vormittag auf den Straßen, wie Beamte der Polizeiinspektionen in Mindelheim und Bad Wörishofen bestätigen.

Im Bereich Mindelheim habe es nicht mehr Unfälle gegeben als sonst, im Bereich der PI Bad Wörishofen wurde nur ein glatteisbedingter Unfall vermerkt, der sich gegen 4.30 Uhr auf der St2518 zugetragen hat, bei dem aber niemand verletzt wurde. Auch auf der A96 bei Buchloe hatte es in der Früh gekracht, es blieb allerdings laut Polizei bei einem Sachschaden.

Unterricht im Unterallgäu findet trotz Blitzeis-Ankündigung statt

Der Unterricht an den Schulen im Unterallgäu findet in Präsenz statt. Etwas anders sieht es in der Nachbarschaft aus. Sowohl das Gymnasium in Buchloe als auch die Marien-Realschule Kaufbeuren haben den Präsenzunterricht abgesagt.

Die Müllabfuhr verschiebt sich auf Freitag und Samstag

Kein sicheres Durchkommen war am Mittwoch allerdings für die Müllabfuhr im Unterallgäu, wie die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises meldet. Die Fahrer mussten ihre Touren vorzeitig abbrechen, weil gerade die Nebenstraßen vielerorts komplett vereist waren, die Leerungen werden nachgeholt.

Alle neuen Termine auf einen Blick:

Restmüll : Die Leerungen der Restmülltonnen in Ottobeuren , Wolfertschwenden , Niederrieden , Winterrieden , Oberschönegg sowie Egg an der Günz werden am kommenden Samstag, 20. Januar, nachgeholt.

: Die Leerungen der Restmülltonnen in , , , , Oberschönegg sowie Egg an der werden am kommenden Samstag, 20. Januar, nachgeholt. Biomüll : Alle Biomülltonnen in Mindelheim werden ebenfalls am Samstag, 20. Januar, nachgeleert.

: Alle Biomülltonnen in werden ebenfalls am Samstag, 20. Januar, nachgeleert. Altpapier : In Lautrach , Kronburg , Lachen und Benningen findet die Nachleerung der Altpapiertonnen auch am Samstag, 20. Januar, statt.

: In , , Lachen und findet die Nachleerung der Altpapiertonnen auch am Samstag, 20. Januar, statt. Gelbe Tonne: Die ausstehenden Leerungen der Gelben Tonne in Bad Wörishofen werden am Freitag und Samstag, 19. und 20. Januar, nachgeholt. Die Gelben Tonnen in Türkheim werden ebenfalls am kommenden Samstag nachgeleert.

Unter www.unterallgaeu.de/abfuhrkalender können die regulären Abfuhrtermine heruntergeladen werden. Alle Abfuhrtage sind auch in der kostenlosten Unterallgäu-App enthalten. Bei Fragen ist die Abfallwirtschaft des Landkreises Unterallgäu unter Telefon 08261/995-8090 erreichbar. (home)