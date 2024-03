Das Unterallgäu ist Storchenland – das ist nicht für alle ein Grund zur Freude

Die Störche fühlen sich im Unterallgäu offenbar wohl. Mittlerweile sorgt das bei den Menschen nicht nur für Freude. Manchmal nisten sie an ungeeigneten Plätzen.

Es klappert wieder auf den Dächern in Mindelheim, Pfaffenhausen und Kirchheim. Die Störche, die im Winter weggezogen sind, sind wieder heimgekehrt und treffen hier auf die Überwinterer. Storchenexperte Anton Burnhauser vom Weißstorch-Betreuer-Netzwerk Bayerisch-Schwaben nennt das Unterallgäu "Storchenland". Symbol dafür ist der bekannte "Storchenkran" bei Kirchheim, doch auch in anderen Regionen des Landkreises haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr Störche angesiedelt.

Rechtzeitig vor Brutbeginn bekam ein Weißstorchpaar jetzt ein neues Nest in Pfaffenhausen. Die LEW hatte zusammen mit einer Partnerfirma das alte Nest von einem Betonmast entfernt und die Leitungen isoliert. Das alte Nest legten die Arbeiter in den neuen Stahlkorb und befestigten die Konstruktion wieder auf dem Betonmast. Die Aktion war mit Burnhauser abgestimmt.

Die großen Zugvögel sind inzwischen alle zurückgekommen und das an diesem Platz nistende Storchenpaar war auch bald wieder vor Ort, um das stabilisierte und vor Stromschlägen geschützte Nest wieder zu besetzen. Denn geeigneter Wohnraum für Störche in Pfaffenhausen ist rar. Wie Burnhauser erklärt, lebt in Pfaffenhausen eine größere Kolonie der Vögel, wie auch in Kirchheim und inzwischen auch in Mindelheim. Das Wetter sei in den vergangenen Wintermonaten günstig gewesen, die Vögel fliegen nicht weit weg, kommen gesund und wohlgenährt zurück und dadurch werden es auch immer mehr.

Immer wieder wollen die Störche auch an ungeeigneten Plätzen nisten

Das bringt mittlerweile auch Probleme mit sich, denn die Störche suchen Nistplätze auch an ungeeigneten Standorten wie zum Beispiel auf beheizten Kaminen. Auch auf einer Antenne hätten Störche laut Burnhauser schon ein Nest bauen wollen. „Günstiger wäre es, wenn sich die Weißstörche auf mehr Ortschaften verteilen würden“, meinte der Storchenexperte, dazu müssten Anreize, wie geeignete Nestkörbe angeboten werden. "Denn wenn es zu viele Störche in einem Ort werden, kippt auch die Akzeptanz in der Bevölkerung", so Burnhauser. Deshalb bieten der LBV und das Weißstorch-Betreuer-Netzwerk jetzt auch Beratungen an, wenn es Probleme mit ungeeigneten Nistplätzen gibt.

Die Schwarzstörche lassen noch auf sich warten

Warten müsse man laut Burnhauser dagegen noch auf die Rückkehr der Schwarzstörche. Sie kommen frühestens Ende März wieder in die Region, weiß Burnhauser. In ganz Schwaben gebe es nur wenige dieser streng geschützten und scheuen Vögel. Doch die meisten leben in den südlichen Landkreisen, auch im Storchenland Unterallgäu.