Die Corona-Lage im Unterallgäu bleibt ernst – es gibt aber Hoffnung

Die Klinik in Kaufbeuren setzt ein deutliches Zeichen in der Corona-Krise und funkt SOS. Die riesigen Lettern an der Fassade sind nicht zu übersehen.

Plus Die Impfkampagne nimmt im Unterallgäu Fahrt auf. Jetzt fehlt es aber an Impfstoffen. Für den Sonderimpftag am 19. Dezember in Bad Wörishofen werden Termine vergeben.

Von Johann Stoll

Die Corona-Lage ist nach wie vor sehr ernst, auch wenn die Sieben-Tages-Inzidenz im Unterallgäu leicht rückläufig und am Dienstag auf 799,1 gesunken ist. Landrat Alex Eder sagte vor Medienvertretern, „die Hoffnung ist groß, dass wir auf dem Plateau angekommen sind“. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt, im Impfzentrum und in den Kliniken arbeiteten bis an ihre Belastungsgrenze, sagte Eder und bedankte sich für diesen Rieseneinsatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

