Diese Unterallgäuer Projekte bekommen Geld aus München

Im Unterallgäu profitieren vom Geldsegen der Landtagsfraktionen besonders ein Pflegeprojekt in Salgen und das Gasthaus Adler in Kirchheim.

Im Landtag wurden kürzlich die insgesamt 323 Fraktionsinitiativen von CSU und Freien Wählern in Höhe von 100 Millionen Euro vorgestellt. Dabei wurde das Unterallgäu mit über zwei Millionen Euro bedacht. Bei einer Presskonferenz in Mindelheim haben Bernhard Pohl (FW) und Peter Wachler (CSU), die beiden Landtagsabgeordneten des Stimmkreises Kaufbeuren die Projekte vorgestellt, die vom Geldsegen profitieren.

Der Adler-Umbau in Kirchheim wird mit 450.000 Euro gefördert

Wie bereits berichtet erhält das Amt für ländliche Entwicklung zusätzliche Mittel in Höhe von 550.000 Euro für die Dorferneuerung in Schlingen. Die Naturtherme Bedernau erhält 150.000 Euro für die neue Hackschnitzelheizung. Mit weiteren 450.000 Euro unterstützen die Regierungsfraktionen die Realisierung des Dorfgemeinschaftshauses im ehemaligen Gasthof Adler in Kirchheim. „Uns war wichtig, dass die Vereine im Fuggermarkt eine Heimat bekommen. Die Gemeinde selbst hätte die Renovierung nicht oder nur schwer stemmen können“, erklärte Wachler das verfrühte Ostergeschenk.

"Das Leben in allen Bereichen besser machen"

Über eine Anschubfinanzierung von 400.000 Euro freut sich die Gemeinde Salgen für das Projekt „PflegeSoNah“. Das Schulprojekt im Rahmen des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen wird mit 80.000 Euro gefördert. „Mit den Initiativen wollen wir einen aktiven Beitrag leisten, das Leben in allen gesellschaftlichen Bereichen besser zu machen“, sagte Bernhard Pohl.