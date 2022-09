Unterallgäu

Die Pflegesätze in den Kreisseniorenheimen steigen erneut deutlich

Ein Heimplatz im Seniorenheim St. Martin in Türkheim kostet – je nachdem ob man im West- oder im Ostflügel untergebracht ist – ab dem 1. November zwischen 6,99 und 7,32 Prozent mehr als bisher. Der durchschnittliche einrichtungseinheitliche Eigenanteil beträgt dann mehr als 2800 Euro.

Plus Inflation und hohe Energiepreise wirken sich auch in den Unterallgäuer Kreisseniorenheimen spürbar aus. Deren Gesamtleiter sieht die Pflegekassen in der Pflicht.

Dem sonst so beherrschten Gesamtleiter der Kreisseniorenheime, Ara Gharakhanian, waren Ärger und Frust deutlich anzumerken, als er in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales das Ergebnis der Pflegesatzverhandlungen mit den Pflegekassen und dem Bezirk Schwaben präsentierte. Stark verkürzt lautet es, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ab diesem November erneut deutlich mehr für ihre Pflege zahlen müssen – und der Finanzbedarf der drei Häuser in Bad Wörishofen, Türkheim und Babenhausen trotzdem nicht gedeckt werden kann.

