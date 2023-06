Hier kann man im Raum Mindelheim und Bad Wörishofen Erdbeeren pflücken

Rot, süß, fruchtig: So sind die perfekten Erdbeeren. Doch wo kann man sie in Mindelheim, Bad Wörishofen und Türkheim pflücken? Ein Überblick über Felder im Unterallgäu.

Natürlich gibt es Erdbeeren rund ums Jahr im Supermarkt zu kaufen. Doch richtig gut schmecken die Früchte vor allem dann, wenn sie auch in unserer Region Saison haben - und noch besser ganz frisch gepflückt. Doch wo sind die Erdbeerfelder in Mindelheim, Bad Wörishofen, Türkheim und Umgebung? Wir verraten es Ihnen.

Ganz im Norden von Mindelheim ist das Erdbeerfeld von Rosen Schmid zu finden. Es ist in der Saison täglich, auch an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Erntebeginn ist - wegen des kühlen Frühjahrs - vermutlich erst ab Mitte Juni. Kunden erreichen die Inhaber des Feldes unter den Telefonnummern 08261/1535 und 0152/01758772.

Hinweis: Unsere Karte der Erdbeerfelder erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auf der Karte fehlt ein Betrieb? Melden Sie sich gerne unter regiodesk@augsburger-allgemeine.de

Die Erdbeerfelder in Türkheim und Bad Wörishofen gehören demselben Betreiber

In Türkheim und Bad Wörishofen gibt es Erdbeeren auf den Feldern der Firma Storz. Diese sind in der Saison von 8.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Bei längeren Regenfällen oder wenn Nachreife nötig ist, kann es sein, dass einzelne Plantagen zeitweise geschlossen sind. Nähere Infos gibt es bei der Ernteauskunft unter der Telefonnummer 08191/941396. Auch in Erkheim, Buchloe und Steinheim bei Memmingen hat die Firma Storz Plantagen.

Auf dem Biohof Scharnagl bei Ettringen-Siebnach (Hiltenfinger Straße 35) kann man ebenfalls selbst Erdbeeren pflücken.

Bio-Erdbeeren zum Selberpflücken gibt es auch auf dem Bioland-Hof Miller auf der Straße von Oberrieden nach Hohenreuten. Hier ist in der Saison bei schönem Wetter von 9 bis 10 und von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Zu finden ist der Hof unter der Adresse Hohenreuter Straße 108 in Oberrieden.

Erdbeerfelder im Landkreis Unterallgäu:

Storz Erdbeeren Erkheim

Adresse: An der "Untere Dorfstraße"

Öffnungszeiten : 8.30 bis 19.30 Uhr

: 8.30 bis 19.30 Uhr Link: https://storz-erdbeerkulturen.de/selbstpfluckende-felder/

Storz Erdbeeren Bad Wörishofen

Adresse: An der Rudolf-Diesel-Straße

Öffnungszeiten : 8.30 bis 19.30 Uhr

: 8.30 bis 19.30 Uhr Link: https://storz-erdbeerkulturende/selbstpfluckende-felder/

Storz Erdbeeren Türkheim

Adresse: An der Holzteilstr. beim Wertstoffhof

Öffnungszeiten : 8.30 bis 19.30 Uhr

: 8.30 bis 19.30 Uhr Link: https://storz-erdbeerkulturende/selbstpfluckende-felder/

Storz Erdbeeren Buchloe - Honsolgen

Adresse: An der Waaler Straße

Öffnungszeiten : 8.30 bis 19.30 Uhr

: 8.30 bis 19.30 Uhr Link: https://storz-erdbeerkulturende/selbstpfluckende-felder/

Rosen Schmid

Adresse: Nördlich von Mindelheim

Öffnungszeiten : Täglich, auch an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 19 Uhr

Biohof Scharnagl

Adresse: Ettringen-Siebnach

Bioland-Hof Miller